Фальшиві ветерани у Росії були завжди

Віталій Чепинога український політик

Віталій Чепинога

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фальшиві ветерани війни - це не винахід сучасних технологів.

В Росії таке зажди траплялося. Купрін якось навіть оповідання про це написав - «Тень Наполеона»...

Коли святкували сторіччя Бородіна-1812, то знайшли якогось старого діда, якоби «учасника битви» і поставили пред світлі очі високого начальства.

«- Ты скажи нам – какой был Наполеон наружностью? Большого роста или маленького, толстый или худой? Вообще какой он был из себя?

Тут и случилось что-то странное. Старик на мгновенье точно оживился и даже немного выпрямился. Он откашлялся, и голос его стал тверже и яснее.

– Какой он был-то? – произнес он. – Наполеон-тот? А вот какой он был: ростом вот с эту березу, а в плечах сажень с лишком, а бородища – по самые колени и страх какая густая, а в руках у него был топор огромнейший. Как он этим топором махнет, так, братцы у десяти человек головы с плеч долой! Вот он какой был! Одно слово – ампиратырь!

Что тут произошло, трудно описать...

Джерело: блог Віталія Чепіноги

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