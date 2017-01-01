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    Думки вголос

    Пушкін та Шевченко. Чому в Україні можливий Майдан, а в Росії - ні

    • Віталій Чепінога
      український політик
    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка
    Євромайдан у Харкові
    Євромайдан у Харкові

    «Поховайте та вставайте! Кайдани порвіте!» та «Я вас люблю! Чего же более? Что я могу еще сказать?»

    Чому в Україні можливий Майдан, а в Росії - ні? Бо у нас - Шевченко. Обидві революції спочатку починалися звідти! З парку Шевченка біля універа!

    Бо людина йшла туди і згадувала: «Поховайте та вставайте! Кайдани порвіте!»... І в цьому стільки екпресії та Жизні, що навіть якийсь офісний бухгалтер Степан Миколайович, який прийшов в парк грать в шахмати і випить пива, - був готов знять нарукавники, поховать, вставать і рвать кайдани... Яких він даже ніколи в жизні не бачив...

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    А що в Росії? Мітинг біля пам’ятника Пушкіну? І тоді підходиш до Кремля, сповнений праведного священного гніву, і сурово так кажеш: «Я вас люблю! Чего же более? Что я могу еще сказать?».

    Джерело: блог Віталія Чепіноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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