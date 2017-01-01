Пушкін та Шевченко. Чому в Україні можливий Майдан, а в Росії - ні

Віталій Чепінога український політик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євромайдан у Харкові

«Поховайте та вставайте! Кайдани порвіте!» та «Я вас люблю! Чего же более? Что я могу еще сказать?»

Чому в Україні можливий Майдан, а в Росії - ні? Бо у нас - Шевченко. Обидві революції спочатку починалися звідти! З парку Шевченка біля універа!

Бо людина йшла туди і згадувала: «Поховайте та вставайте! Кайдани порвіте!»... І в цьому стільки екпресії та Жизні, що навіть якийсь офісний бухгалтер Степан Миколайович, який прийшов в парк грать в шахмати і випить пива, - був готов знять нарукавники, поховать, вставать і рвать кайдани... Яких він даже ніколи в жизні не бачив...

А що в Росії? Мітинг біля пам’ятника Пушкіну? І тоді підходиш до Кремля, сповнений праведного священного гніву, і сурово так кажеш: «Я вас люблю! Чего же более? Что я могу еще сказать?».

Джерело: блог Віталія Чепіноги

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