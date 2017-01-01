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    Думки вголос

    Ще доба і випустити Мартиненка на поруки проситиме Лещенко і НАБУ

    • Віталій Чепинога

      український політик

    • Сьогодні, 07:24
    • Розсилка
    <span>Микола Мартиненко прибув&nbsp;до будівлі Солом'янського суду на білому &laquo;Мерседесі&raquo;</span>
    Микола Мартиненко прибув до будівлі Солом'янського суду на білому «Мерседесі»

    Іронічний погляд на події у суді над Мартиненком

    Стилістика та орфографія автора збережена

    В українській політиці зовсім не важно, як ти виглядаєш в ефірах, в парламенті чи на виборах. Головне - правильно, по-самурайськи вести себе при арешті і в суді... Не в клєтчатому одіялі, обмотаним капельницями, марльою і лейкопластирем, а так - тіпа як «Овод» у Лілі Войніч. От тобі й харизма!

    Ніч в СІЗО, день в суді і...

    Судячи з реплік у ФБ, Микола Мартиненко уже зараз входить до трійки лідерів народної довіри...

    Ще сутки - і на поруки його проситиме випустить НАБУ і Сергій Лещенко...

    Громадська думка погано знається на нюансах Кримінального кодексу, але відразу бачить - мужик чи чорті-шо.

    У чому звинувачують одіозного депутата читайте тут: Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання

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    Джерело: блог Віталія Чепіноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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