Ще доба і випустити Мартиненка на поруки проситиме Лещенко і НАБУ

Віталій Чепинога український політик

Віталій Чепинога

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко прибув до будівлі Солом'янського суду на білому «Мерседесі»

Іронічний погляд на події у суді над Мартиненком

Стилістика та орфографія автора збережена

В українській політиці зовсім не важно, як ти виглядаєш в ефірах, в парламенті чи на виборах. Головне - правильно, по-самурайськи вести себе при арешті і в суді... Не в клєтчатому одіялі, обмотаним капельницями, марльою і лейкопластирем, а так - тіпа як «Овод» у Лілі Войніч. От тобі й харизма!

Ніч в СІЗО, день в суді і...

Судячи з реплік у ФБ, Микола Мартиненко уже зараз входить до трійки лідерів народної довіри...

Ще сутки - і на поруки його проситиме випустить НАБУ і Сергій Лещенко...

Громадська думка погано знається на нюансах Кримінального кодексу, але відразу бачить - мужик чи чорті-шо.

У чому звинувачують одіозного депутата читайте тут: Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання

Нагадаємо, Суд відклав засідання на 10 ранку у справі Мартиненка, Взяти на поруки Мартиненка просять 15 нардепів і 4 міністри

Джерело: блог Віталія Чепіноги

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