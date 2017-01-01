Ще доба і випустити Мартиненка на поруки проситиме Лещенко і НАБУ
- Сьогодні, 07:24
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Іронічний погляд на події у суді над Мартиненком
Стилістика та орфографія автора збережена
В українській політиці зовсім не важно, як ти виглядаєш в ефірах, в парламенті чи на виборах. Головне - правильно, по-самурайськи вести себе при арешті і в суді... Не в клєтчатому одіялі, обмотаним капельницями, марльою і лейкопластирем, а так - тіпа як «Овод» у Лілі Войніч. От тобі й харизма!
Ніч в СІЗО, день в суді і...
Судячи з реплік у ФБ, Микола Мартиненко уже зараз входить до трійки лідерів народної довіри...
Ще сутки - і на поруки його проситиме випустить НАБУ і Сергій Лещенко...
Громадська думка погано знається на нюансах Кримінального кодексу, але відразу бачить - мужик чи чорті-шо.
У чому звинувачують одіозного депутата читайте тут: Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання
Нагадаємо, Суд відклав засідання на 10 ранку у справі Мартиненка, Взяти на поруки Мартиненка просять 15 нардепів і 4 міністри
Джерело: блог Віталія Чепіноги