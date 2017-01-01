А ще вчора такими патріотами були. Про заборону соцмереж

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хтось у мережі написав мудру фразу: «Тепер настав час кожному закрити свою фабрику в Липецьку».

А виявилося, що значно простіше вимагати від іншого зробити великий і дуже дорогий крок, аніж самому отакий малюсінький і зовсім невартісний півкрочок.

Вже почув учора Наєма, зараз подивовано читаю стрічку (а в мене ж ватників у френдах нема)... Усі ж ще вчора такими патріотами були. А сьогодні один розказує, що ще б рік почекати, доки народ сам почне прислуховуватися до аргументів (тих, що йому впарюють у «в контактє»?), інший дуже поважний чоловік розказує, що «його це не схвилювало – зробили, то й зробили», а мали ж спершу ПР заборонити, всіх регіоналів пересадити, після того б бралися...

Отак, панове, важко свій «липецьк» закривати і від віп-обслуговування в Сбербанку Росії відмовлятися і проплати від Григоришина отримувати... А вчора вони так натхненно нас вчили патріотизму.

Джерело: zik.ua

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