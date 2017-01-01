Блокада Донбасу чи змова на користь Росії?

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спробуйте мене переконати, що це лише випадковий збіг. Спершу кілька депутатів, потім уся фракція «Самопоміч» і люди, яких у пресі прийнято називати ветеранами АТО, заблокували пару залізничних колій, якими в Україну везли вугілля з наших же, але окупованих територій. На цій стадії все ще виглядало доволі пристойно («торгівля на крові», уряд, який не зумів диверсифікувати поставки тощо).

Далі виявилося, що блокують дійсно саме Україну, а не ОРДЛО. Правда, енергетичного колапсу не сталося, просто трошки зросла собівартість електроенергії й полихоманило систему. Але випливла одна додаткова проблемка – справа не лише в енергетиці, а й у паралічі нашої металургії, яка формує основу валютної виручки, а отже стійкості гривні.

Ще далі – стало зрозуміло, що коксу для металургії купити не можна ніде, окрім Рашистану. На енергетику ресурси є, а на металургію їх уже немає. Ми покривали свої потреби самостійно, тепер не зможемо. Гарний «патріотизм» у блокерів виходить.

Коли блокування вже остаточно стало політичною акцією опозиційної парламентської партії – а це означає, що ніхто не ризикне її розігнати чи відтіснити – Росія різко піднімає ціну на кокс більше, ніж на третину.

Далі у нас різко зросте собівартість металу й упаде його конкурентність. Вгадайте з одного разу, хто готовий зайняти нашу торгівельну нішу...

Ні, можна звичайно ж розказувати, що все це так співпало, можна говорити, що це вони від дурості й невігластва... А я чомусь думаю, що йдеться про змову на користь іноземної держави, тобто про державну зраду.

Джерело: zik.ua

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