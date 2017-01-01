Нові деталі у справі Януковича: у 2013 все було задумано наперед?

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повідомлення Юрія Луценка щодо допиту двох екс-депутатів Держдуми РФ цікаве, особливо для мене. Я ще з кінця 2013 сумнівався, чи Янукович насправді головний винуватець злочинів проти Майдану, чи не контролювала Раша весь процес із перших днів?

Із Ялинковича вистачить і держзради та сотень інших звинувачень. Та й ці свідчення, якщо будуть підтверджені, тільки підвищать рівень його вини саме у державній зраді, бо «за попереднім спланованим умислом і за змовою групи посадових осіб...»

Але направду, в 2013-му, я певен, усе було задумано наперед. Ще коли Путлєр зламав Януковича під час позапланового візиту в Сочі, все вже спланували.

Не здійснилося в задуманій формі, пішло шкереберть та дало нам необхідну кількість часу те, що в Москві не передбачили кількох визначальних речей:

Майдан і протестувальники по всій країні виявилися набагато пасіонарніші, ніж очікувалося.

Події 18 лютого пішли не за сценарієм і з прискоренням, коли ніщо ще не було приготовано.

Янукович був настільки переляканий, що не затримався у Харкові, де мусив на з’їзді депутатів усіх рівнів проголосити, що в Києві переворот «хунти», він і далі «лєгітімний», роль столиці тимчасово переходить до Харкова, а Рашу просять допомогти збройними силами для «відновлення конституційного порядку». Саме таким механізмом скористалися для легітимізації російських військ у Сирії.

Не затримався він і в Донецьку, а коли вже добіг до Севастополя – було пізно, тим більше стривожили їх дії українських прикордонників.

Русская вєсна на Півдні й Сході неочікувано для Москви з тріском провалилася, а коли в Києві вже легітимізувалася та була визнана світом нова влада, час для воєнної атаки було втрачено. Вся ця клоунада в Ростові не могла спрацювати. Максимум, що відразу ризикнули ввести на Донбасі – це «парєбріков», навіть у Криму апетит до анексії прокинувся виключно через безкарність та зрадливі дії наших політиків на тому злопам’ятному засіданні РНБО (тут окремий привіт Юлі).

Тож, якщо Луценко добув якісь свідчення саме такого плану, то ми ще будемо йому аплодувати стоячи. Саме ці докази мало що додадуть до процесу засудження Януковича за державну зраду – там і так уже з лихвою вистачає, а от на майбутній Нюренберг для Путлєра назбирувати вже потрібно...

А ще сама справа Януковича – це створення прецеденту на майбутнє. У нас нема прецедентного права, але є інститут роз’яснень Пленуму Верховного Суду щодо правозастосування – це таке завуальоване прецедентне право. Пройде успішно перший приклад заочного розслідування й засудження, далі вже буде офіційний механізм.

І останнє, але дуже важливе. Всі ці тимошенки, власенки, оппі, самопомочі тощо заблокували прийняття закону про конфіскацію злочинних активів у дохід держави (не спецконфіскацію: для особливо «грамотних» спецконфіскація – це абсолютно інший закон, який попри опір усе тих самих прийняли остаточно ще понад рік тому). Вилучити злочинні активи Януковича поки неможливо. Але коли буде звинувачувальний вирок суду, а в ньому записана ще й конфіскація, то це альтернативний шлях повернення країні вкраденого.

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»