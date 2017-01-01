Починається підла кампанія з дискредитації процесу над Януковичем

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз починається підла і масова кампанія з дискредитації процесу над Януковичем за державну зраду.

Звернули увагу, як на, здавалося б, абсолютно позитивну новину про повернення в держбюджет півтора мільярдів доларів, викрадених «сім’єю» Януковича, таки вишукалися пару коментаторів, які взялися доказувати, як це все погано?

Ну, Лещенко вже нікого не здивує, він таки зумів «пробити дно», але виринули ще пару «правдошукачів» (напр. Шалайський) чи адвокатів. Насправді ж та операція була філігранною, все було передбачено й створено такі юридичні передумови, щоб жодних оскаржень не могло бути.

Але зараз починається значно гірша, підліша й масовіша кампанія з дискредитації процесу над Януковичем за державну зраду. Тут уже побачимо значно більші й більше мотивовані ряди прихованих захисників. Насправді ж вони навіть деколи його самого трошки покартають, але весь свій «праведний гнів» звернуть на Луценка, ГПУ, військову прокуратуру, колегію суддів тощо.

Просто давайте зрозуміємо, що ця справа в силу наявних фактів має безальтернативний майбутній результат. Зараз захисники (тут уже офіційні) постараються його максимально затягувати. Тому їм потрібне суспільне несприйняття дій прокуратури.

Всі ми проти Януковича, але нам нав’язують переконання, що все, що робить прокуратура, – безграмотно або свавільно й незаконно (згадайте сьогоднішні гастролі Титича на одному шанованому телеканалі).

І от ми починаємо толерувати все те, що витворяють адвокати Януковича, «зловживаючи процесуальними правами на захист» (так це звучить юридичною мовою). А далі, коли нам нав’яжуть пропагандистське телешоу у вигляді публічних допитів Януковича, вже повернуться з теплих морів нардепи й ми почуємо від тої ж Тимошенко: «...я була у Львові (Харкові, Дніпрі...) й мені там люди на вулицях казали: поверніть нам краще знову Януковича» (майже ж дослівно таке вона вже говорила).

Тому, кожен раз, коли чуємо нині щось проти сьогоднішнього процесу, давайте згадаємо – це теж частина гібридної війни, в якій Януковичу визначена не надто гонорова роль «тилового валета», а нашим численним підбріхувачам – узагалі роль простих шестірок.

А ще не забуваймо і про ці цифри:

Джерело: zik.ua

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