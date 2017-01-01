Про безвіз українцям, миття туалетів і злочинну владу

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже рвонуло з інформаційно-каналізаційної труби: «Безвіз українцям по барабану – грошей не мають, щоб у сусідню область поїхати», «тепер українці будуть безвізово мити туалети в ЄС», «безвіз дали б уже давно, але «злочинна влада» затримувала процес».

Панство, ви хоч так тупо не підставляйтеся. Усі ці тези вже прозвучали – відкрийте рашистські ресурси – там усе побачите. Хоч фрази трошки місцями міняйте.

Коротко відповім. Почну з кінця, бо там простіше:

Під лежачий камінь і вода не тече. Це ми тут вслід за добре проплаченими технологами обливаємо всю свою владу брудом (не плутати з критикою, яка нічого спільного з шельмуванням не має), забувши, що в нас війна, що країну отримали зруйнованою, що в парламенті правлять бал популісти та прогульники, і жодна реформа не пройшла Раду вчасно й повністю... А на заході чомусь наші реформи хвалять і Гонтареву закликають не рухати, й урядову програму зараз позитивно оцінюють та сподіваються на продовження її роботи, і з Президентом солідаризуються. Отакої...

Коли тебе скинули в рівчак, і ти хапаєш дрючка й починаєш лупити першого, хто виявиться поруч, то найімовірніше, що влучиш по тому, хто тобі прийшов допомогти підвестися, бо той, хто зіштовхнув, уже віддалік... У нас життя препаршиве, але про тих, хто нас все далі й далі заштовхують у цю брудну канаву, ми чомусь узагалі не говоримо...

А щодо безвізу, то від моменту, коли нам його пообіцяли, дуже багато помінялося. Тоді ж не було ні війни та руйнування економіки й масового зубожіння у нас, ні потоку біженців та терористичної загрози, як і розгулу євроскептиків у них. Ви серйозно думаєте, що за таких умов і ще й при жахливій протидії друзів Путіна без колосальної роботи Президента й Кабміну нам би піднесли на тарілочці лібералізацію? Та в нас ледь не щотижня ще й свої «демократи-антикорупціонери» вилітають до Європи проти своєї країни агітувати... Саме так. Колись уже писав на цю тему. Напишу й ще.

Тепер про миття унітазів в ЄС. Безвіз якраз безпосереднього права на працю не передбачає. Тому озвучувачі цієї тези, яку вже побачив на рашистських ресурсах, пукнули у воду. Але безвіз дає змогу різко знизити вартість відвідування Європи та утворення нових комунікацій. До речі, багато що в ЄС значно дешевше, ніж в Україні. А крім можливості побачити світ і самим трохи змінитися, безвіз дає змогу потенційному працівнику не мити унітази на чорно, як сьогодні, і також не платити дурні гроші за працевлаштування шарлатанам. А дає право самому поїхати, вибрати, побачити потенційну роботу, переговорити з працедавцем, отримати офіційне та безкоштовне запрошення, й виробити робочу візу для легальної й адекватної рівню компетенції роботи. Те саме й зі студентами тощо.

А щодо того, що нікому це не потрібно, то справді, є люди, які сьогодні нікуди не зможуть і не схочуть поїхати. А коли соціальний стан був кращий і здоров’я у тих же чернігівських бабусь Ляшка ліпшим, теж було дуже багато людей, які ні в Києві, ні в будь-якій сусідній області ніколи не бували, хоча й могли. Не поїдуть і сьогодні. Завжди є ті, хто не зможуть і не захочуть, кому вже не на часі. Але всі, хто ще молоді й пасіонарні, знайдуть спосіб побачити світ. Тим більше, коли в безвізовому просторі авіабілет зі Стокгольма до Барселони коштує набагато дешевше, ніж з Києва до сусідньої Одеси...

Та аргументів купа, але ті, хто мислять категоріями майбутнього, їх і так не потребують, а ті, хто досі душею в совку, нічого крім московського агітпропу (під українською маскою) не почують.

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»