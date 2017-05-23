Про черги за біометричними паспортами

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біометричний паспорт

От дехто з тих, хто ніби й не ватні, але загнали себе в психологічний тупик звичним «фсьо пльохо», зараз іронізують про гігантські черги перед паспортними центрами.

Шукають винних то в самому безвізі, то в Порошенкові, то в уряді... А все ж просто до неможливого...

Уже пару років можна було вільно оформляти біометричні паспорти. І всі знали, що тільки з біометрикою можна скористатися безвізом. Ну не було великих черг там усі ці роки. Ніякого попереднього запису в списках на вулиці, жодних годин очікування... Прийшов, отримав номерок, незабаром уже біля віконця й виконуєш процедури.

Чому не йшли тоді, чому не оформляли? Та дуже просто, бо послухали звичних політ-шахраїв з команд Тимошенко, Ляшка, оппі-блоппі та інших їхніх партнерів по брехні, які вже понад два роки розповідали вслід за російським гебельс-пропом, що українцям безвізу не дадуть.

Ну виявилися звичайними лохами, як це не сумно – кількома мільйонами лохів. Ніби ж мали б у сьогоднішніх труднощах винити себе самих та тих, хто їм дурив голову.

Але, на жаль, жоден дурень, якого обдурили наперсточники (пригадуєте, було таке вуличне шахрайство в 90-их), не винив себе самого та й про шахраїв рідко «незлим, тихим словом» відгукувався, а завжди кричав: «Де ж була міліція!!!»

От і тут щось подібне. Тільки наші «лохи» ще й продовжують слухатися й вихваляти своїх «наперсточників». Чомусь мені їх зовсім не шкода. Шкода країну... Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/05/23/pro_chergy_za_biometrychnymy_pasportamy_1101017

Джерело: zik.ua

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