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    Думки вголос

    Що потрібно робити з проросійською більшістю в міськраді Одеси

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 18:19
    • Розсилка

    Обурення й осуд - це все правильно й добре, але прорашистській більшості в Одеській міськраді глибоко наплювати на наше обурення. А реальна ймовірність втратити мандат, за який заплачено чималі гроші, таки протвережує

    Щодо трухановського реваншу. Як би я в цій ситуації поступив? Перечекав би тиждень-два, які насправді потрібні для проведення належної експертизи щодо порушення закону про декомунізацію. А ще така пауза зовсім не зайва, щоб не дати цій ватній зграї використати ситуацію під час їхніх травневих дебошів. У ці дні краще повідловлювати всіх носіїв колорадської символіки. А от після цього якраз пора почати процедуру припинення повноважень міської ради за умисне й свідоме порушення законів України у відповідності до статті 78 Закону України Про місцеве самоврядування:

    Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради

    1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

    1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом...

    ...4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

    Обурення й осуд - це все правильно й добре, але прорашистській більшості в Одеській міськраді глибоко наплювати на наше обурення. А реальна ймовірність втратити мандат, за який заплачено чималі гроші, таки протвережує.

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада вибори Одеса сепаратизм самоврядування
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