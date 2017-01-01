Що потрібно робити з проросійською більшістю в міськраді Одеси

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обурення й осуд - це все правильно й добре, але прорашистській більшості в Одеській міськраді глибоко наплювати на наше обурення. А реальна ймовірність втратити мандат, за який заплачено чималі гроші, таки протвережує

Щодо трухановського реваншу. Як би я в цій ситуації поступив? Перечекав би тиждень-два, які насправді потрібні для проведення належної експертизи щодо порушення закону про декомунізацію. А ще така пауза зовсім не зайва, щоб не дати цій ватній зграї використати ситуацію під час їхніх травневих дебошів. У ці дні краще повідловлювати всіх носіїв колорадської символіки. А от після цього якраз пора почати процедуру припинення повноважень міської ради за умисне й свідоме порушення законів України у відповідності до статті 78 Закону України Про місцеве самоврядування:

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом...

...4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

Обурення й осуд - це все правильно й добре, але прорашистській більшості в Одеській міськраді глибоко наплювати на наше обурення. А реальна ймовірність втратити мандат, за який заплачено чималі гроші, таки протвережує.

Джерело: блог Тараса Чорновола

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»