Слідство не поцікавилося, а звідки кошти у Ляшка на придбання палацу

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ляшко обурювався, що його допитували як свідка у провадженні про незаконне збагачення. При тому не давали пояснень, хто ж саме є злочинцем, який так незаконно збагатився. Купа народу на це повелася.

А насправді ж, усе просто. Олег Валерійович лукавить. У нього є недоторканність (не плутати з незайманістю – її він точно вже давно втратив). А в нас інститут депутатського імунітету майже абсолютний. Тобто, без згоди ВРУ не можна не лише затримати чи арештувати нардепа, але й відкрити проти нього провадження.

Якщо довести питання до абсурду, то уявіть собі, що нардеп ZZZ із пістолета застрелив якогось громадянина ХХХ, що зафіксували свідки й відеокамери. Але справу буде відкрито й на допит його запросять у провадженні, відкритому за фактом «умисного вбивства громадянина ХХХ». Не буде звинувачення проти самого депутата, його допитувати (якщо він на це зволить погодитися) будуть лише як свідка... І тільки згода ВРУ на притягнення до відповідальності, дає слідчим право відкрити справу не «за фактом», а «проти ZZZ»...

А скептично я до юридичних перспектив цієї справи поставився через те, що якось дуже «через хитре місце» її провадять. Склад злочину шукають у придбанні палацу, який, при задекларованих Ляшком готівковим коштах, якраз можна придбати. А от звідки ті кошти взялися в дешевого шахрая, який реальним бізнесом не займався, слідство не поцікавилося. А саме тут і є реальний склад злочину згідно з недавно проголосованими законами.

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»