Тяжкі депутатські будні: 36 робочих годин на місяць

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

А ви чекаєте, що вони за скасування депутатської недоторканності 300 голосів дадуть...

Подивився, як нардепи відмовилися проголосувати за включення до порядку денного такої дрібнички, як зміна до регламенту щодо скасування першої перерви в засіданнях (12.00 - 12.30).

Це ж як би вони перепрацювалися, якби без цієї перерви. Одна нардепка від Самопомочі навіть обурювалася при включенні на Рада ТВ, що це ж порушиться «робочий цикл - не можна ж довше двох годин на робочому місці сидіти». У них же (говорю не про тих кілька десятків, які справді активно працюють, а про байдужу більшість) такий напружений графік: на роботу прийти на 10.00. Дві години погуляти по залу, покурити в кулуарах, зайти в буфет. Між цим пару разів натиснути на кнопку. З 12.00 до 12.30 - перерва. З 12.30 до 14.00 - ще півтори години «виснажливої» праці. Далі дві години на обід. І після нього з 16.00 до 18.00 - важкі години «напруженої роботи». Чистого часу - 5 год. 30 хв. у вівторок та четвер і 3 год. 30 хв. у середу й п'ятницю (хоча в ці дні вони переважно не працюють взагалі). На тиждень виходить 18 годин. Оскільки пленарних (для більшості нардепів читаємо: робочих) тижнів два на місяць, то щомісячно нардеп повинен відпрацювати аж 36 годин. Для простих громадян, правда, трохи більше годин визначено, але не за місяць, а за тиждень. І за зовсім інші зарплати.

І тут якийсь Парубій разом з Петом Коксом та місією Європарламенту хочуть їх примусити пропрацювати щодня на 30 хвилин, а на місяць аж на 4 години більше!

А ви чекаєте, що вони за скасування депутатської недоторканності 300 голосів дадуть...

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