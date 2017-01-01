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    Думки вголос

    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Олександр Лукашенко та Петро Порошенко
    Олександр Лукашенко та Петро Порошенко

    Ні, ну молодець усе-таки наш Петро Олексійович. Як він гарно загнав у відповідну пастку «нашого і мого особисто найкращого друга Алєксандра Григоравича»

    Це ще можна назвати «ніжно закувати в обіймах». Мова про візит обох президентів на площадку Чорнобильської АЕС.

    Коли Порошенко нагородив сусіддського президента компліментами, доки говорив про спільні трагедію та подвиги українського й білоруського народів, Григоравіч почувався дуже комфортно. У себе вдома він би, звичайно, говорив про «спільний біль ТРЬОХ народів», але в нас інші реалії - Порошенко росіян принципово не згадував, проте це ще було для нього чверть біди.

    А потім Петро Олексійович перейшов до сучасності, порівняв нинішню агресію рашистану проти України з диявольським злом чорнобильської трагедії та підсумував, що жодний зловмисник не посміє перетворити україно-білоруську границю з кордону миру на грань війни. Ну і на останок ще добавив про те, що лінія Київ-Мінськ - це «вісь добра».

    Тут уже батька трохи закрутився, особливо, коли після згаданої «осі» Петро Олексійович зробив красномовну паузу, в яку аж просилося типове протиставлення з відомої американської ідеологеми про «вісь зла». Ну тут Алєксандра Григоравіча трохи попустило - більше на слизьку для сусіда тему його не заганяли. 

    А ще все це, наскільки чув, мало транслюватися в прямому ефірі білоруського телебачення...

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    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка
    Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Білорусь Олександр Лукашенко АЕС
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