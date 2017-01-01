Як Порошенко ніжно загнав до пастки Лукашенка

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко та Петро Порошенко

Ні, ну молодець усе-таки наш Петро Олексійович. Як він гарно загнав у відповідну пастку «нашого і мого особисто найкращого друга Алєксандра Григоравича»

Це ще можна назвати «ніжно закувати в обіймах». Мова про візит обох президентів на площадку Чорнобильської АЕС.

Коли Порошенко нагородив сусіддського президента компліментами, доки говорив про спільні трагедію та подвиги українського й білоруського народів, Григоравіч почувався дуже комфортно. У себе вдома він би, звичайно, говорив про «спільний біль ТРЬОХ народів», але в нас інші реалії - Порошенко росіян принципово не згадував, проте це ще було для нього чверть біди.

А потім Петро Олексійович перейшов до сучасності, порівняв нинішню агресію рашистану проти України з диявольським злом чорнобильської трагедії та підсумував, що жодний зловмисник не посміє перетворити україно-білоруську границю з кордону миру на грань війни. Ну і на останок ще добавив про те, що лінія Київ-Мінськ - це «вісь добра».

Тут уже батька трохи закрутився, особливо, коли після згаданої «осі» Петро Олексійович зробив красномовну паузу, в яку аж просилося типове протиставлення з відомої американської ідеологеми про «вісь зла». Ну тут Алєксандра Григоравіча трохи попустило - більше на слизьку для сусіда тему його не заганяли.

А ще все це, наскільки чув, мало транслюватися в прямому ефірі білоруського телебачення...

Джерело: блог Тараса Чорновола

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