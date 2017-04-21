Замальовка з засідання Кабміну: закупівля ліків та як готуватися до безвізу

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будинок уряду

Два основні питання: закупівля ліків закордонного виробництва через міжнародні організації та розв’язання проблем, які виникають у зв’язку з наближенням дати введення лібералізованого візового режиму для українців.

Щодо першого, то я не вважаю тут себе спеціалістом, але, очевидно, що така система покликана зняти дві проблеми: мінімізувати справжнє нашестя на нашому ринку фальшивих лікарств (про історію з неефективною підробкою глюкофажу, від якої й сам потерпів, уже писав раніше), та не допустити неконтрольованої накрутки цін. Прем’єр з цього приводу вже наводив певні суми економії. Але тут можна прогнозувати доволі жорсткий опір так званої «фармацевтичної мафії». Раніше на тлі мільярдних оборудок з енергоносіями такі зловживання лобістських груп, пов’язаних із фармацією чи зернотрейдерами, виглядали настільки дрібними, що на них навіть увагу ніхто не звертав. Але зараз, коли паливні схеми в стилі Тимощенко-Онищенка почали руйнуватися (тільки по Нафтогазу України прямі втрати знизилися за рік на понад сотню мільярдів гривень), а минулого тижня ще й прийнятий, попри шалений опір «Батьківщини», Закон про ринок електроенергетики, такі «пустощі» стають помітнішими. Думаю, що зараз розпочнеться доволі добре зорганізована саботажна акція. На першому етапі цієї реформи вже були доволі успішні спроби зірвати й дискредитувати нову систему. Але тоді, як уже згадував, була ширма з паливно-енергетичної проблематики. Зараз усе трохи відкритіше.

Другій темі (безвіз, паспортизація, інформування населення тощо) Гройсман присвятив десь із дві третини вступного виступу (перша третина про подолання наслідків погодних аномалій). Тут теж є три складові проблеми:

1. Паспортизація

Наші члени спільноти zrada.ru так постаралися всіх переконати, що Україні ніколи не дадуть безвізу, що наші легковірні громадяни не особливо й квапилися з оформленням біометричних паспортів. Попередні місяці сервісні центри взагалі пустували (сам міг спостерігати, бо один із них розміщений за 5 хвилин від мого дому біля метро Осокорки). Коли прихід безвізу став такою ж несподіванкою для громадян, як перший сніг для комунальників, почалися проблеми. Частково це пропускна здатність, частково певні питання, які на цей час до окремих учасників процесу нагромадилися в правоохоронців. Кілька тижнів система попереднього запису якщо й не лежала, то добряче буксувала. Зараз, схоже, основні проблеми знято, процес піде.

2. Інформаційна складова

Знову ж, на тлі ошалілої дезінформації, коли нам усілякі незлічимі «експерти» пояснювали, що з безвізом буде ще гірше й важче, ніж при візовому режимі (Гройсман назвав його рудиментом ще пострадянських міжнародних відносин), народ почав трохи входити в стан тривоги й паніки. Насправді ж, жодних нових вимог не передбачається. Навіть сьогодні візовий кодекс ЄС дуже ухильно, але все ж пояснює, що навіть чинна віза не дає автоматичного права на в’їзд до Шенгенської зони. Остаточне рішення приймає відповідний прикордонник чи представник міграційних служб. Для цього він має право вимагати від вас певний перелік документів, які підтверджують вашу платоспроможність, місце проживання, ціль поїздки та гарантію повернення. Адекватне пояснення навіть на словах (за відсутності певних документів) та відповідність багажу і зовнішнього вигляду задекларованій меті – цілком достатня передумова. Після лібералізації на перших пару місяців буде лише єдина відмінність – прикордонники ЄС більш скрупульозно будуть ставити нам відповідні запитання й цікавитися підтвердженням наших намірів. Незабаром завзятість їхня спаде й усе повернеться до нинішньої ситуації, коли для добропорядного відвідувача прикордонний контроль – не більше, ніж проста формальність.

Але для заспокоєння людей та уникнення непорозумінь Уряд може, й, судячи з доповідей на засіданні Кабміну, так і зробить, буде проводити додаткову інформаційну кампанію – від публікацій у пресі, до соціальної реклами на бордах при дорогах до аеропортів та пограничних переходів. Я тут пару днів тому наводив фото одного з елементів діючої соцреклами стосовно загроз від контрабанди. Оскільки зараз ринок зовнішньої реклами переживає не найкращі часи, самі власники носіїв будуть просити про безоплатне розміщення інформаційних плакатів зі статусом соціальної реклами.

3. «Тимчасововвезенці»

Ідеться про величезну кількість осіб, які, користуючись дірками в законодавстві, заполонили наші дороги автомобілями з польською, литовською та іншими реєстраціями. Метод, який передбачав можливість громадянину України, який постійно живе й працює за кордоном і придбав та експлуатує там власний автомобіль, при потребі навідуватися на ньому до України без розмитнення, шахраї обернули на цілковиту протилежність. Тепер це вже не тимчасове ввезення, а тимчасове вивезення кожних 5 днів на кілька годин до однієї зі сусідніх країн. Це все ще й ускладнюється дрібною контрабандою, щоб окупити такі поїздки. Проблема почала набирати критичного розмаху, а граничні переходи переважно заблоковані такими людьми. Верховна Рада, яка повинна внести відповідні зміни до законів і зробити неможливим подібне безчинство, традиційно «ні мичить, ні телиться». Тому краще буде, якщо відповідні законодавчі ініціативи внесе Кабмін та максимально повпливає на нардепів, щоб такий проект був проголосований. Але це вже окрема тема.

4. Інфраструктурні проблеми

Тут мова про введення додаткових можливостей для перетину кордону. Про проблеми з автомобільним та автобусним рухом щойно згадав. Популярним, починаючи з цього літа, стане використання дешевих авіаліній. Більшість необхідних заходів уже здійснено, головне зараз не допустити того опору, який лоукостам можуть чинити наші авіаперевізники. Не берусь із певністю сказати наскільки виконана програма «відкритого неба» для цивільної авіації, але чіткий акцент на проблемах зараз буде робити сам ринок. Хорошим рішенням Укрзалізниці стало продовження лінії експреса «Львів-Київ» до польського Перемишля. Зараз потрібно завершити переговори з польською владою про введення нового прямого й синхронізованого експреса Перемишль-Варшава. Дуже доцільним стало б відновлення швидкого поїзда Рава-Руська-Варшава (тут вузька європейська колія заходить до нашої станції, а в 90-их такий поїзд уже курсував і був надзвичайно вигідним). Але це також уже ті теми, які відрегулює ринок

А загалом, добре, що Уряд взявся за проблеми, які виникають із введенням візової лібералізації, не в останній день, а за два місяці. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/04/21/zamalovka_z_zasidannya_kabminu_zakupivlya_likiv_ta_yak_gotuvatysya_do_1083599

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