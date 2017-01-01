Артеменка, який хоче здати Крим в аренду Росії, потрібно заарештувати

Рефат Чубаров Народний депутат України (БПП), Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

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Андрій Артеменко

Діяння народного депутата України Андрія Артеменко однозначно має бути кваліфіковано як державна зрада

З повідомлень світових ЗМІ стало відомо про письмовоме направлення народним депутатом України Андрієм Артеменко на адресу новообраного президента США Дональда Трампа якогось «плану нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій».

У своїх особистих коментарях щодо повідомлень у ЗМІ Андрій Артеменко підтвердив авторство зазначеного «плану ...».

При цьому, у своїх поясненнях по суті викладених ним пропозицій щодо Криму, які зводяться до поступки Криму Росії «терміном на 50, 100 років», після закінчення яких можливе проведення референдуму, Андрій Артеменко цинічно стверджує, що пропонований ним механізм, мовляв, в повній мірі відповідає праву народів на самовизначення.

В умовах триваючої російської окупації Криму, яка характеризується тотальним придушенням прав і свобод кримськотатарського народу і прав людини в Криму, насильницькими викраденнями і вбивствами мирних жителів, численними арештами і нападами на домівкі та сім'ї кримських татар, переслідуваннями українських журналістів, діяння Андрія Артеменко однозначно має бути кваліфіковано як державна зрада, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Відповідно, Генеральна прокуратура повинна в короткі терміни внести до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешту народного депутата України Андрія Артеменка.

Упевнений, що абсолютна більшість голосів моїх колег - народних депутатів України про позбавлення народного депутата Андрія Артеменка депутатського імунітету з'явиться переконливим свідченням справжньої позиції Верховної Ради України - єдиного законодавчого органу України у питаннях територіальної цілісності і суверенітету Української держави.

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