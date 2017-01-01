Кримський форпост: навіщо Росія перекидає на півострів «Буки»

Рефат Чубаров Народний депутат України (БПП), Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

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Фото: EPA/UPG

РФ хоче використовувати Крим як військову базу і погрожувати Туреччині, Болгарії, Румунії та Грузії

Для всех очевидно, что Россия захватывала Крым не из-за интереса к его историческим, культурным или иным особенностям. И совсем не для того, чтобы помочь своим соотечественникам – этническим русским, как это часто преподносит сама РФ. Появление «Буков» в Крыму - это еще одно свидетельство того, что Москва рассматривает Крым исключительно как военную базу. России нужна эта территория как инструмент давления и шантажа на Запад во всех проявлениях, для демонстрации своей силы.

Крым - форпост военной России, а его южный фланг, по мнению Кремля, будет очень успешно угрожать Турции, Болгарии, Румынии, Грузии, и поможет контролировать весь этот большой Черноморский регион. Так, недавно Москва заявила о том, что в ответ на размещение в Румынии самолетов американских военно-воздушных сил, направит в Крым дополнительные ракеты, которые могут, как считают россияне, его обезопасить. Все это - прямая угроза странам НАТО, а значит, по большому счету, опосредственная угроза США. Поскольку даже когда говорят о НАТО, в Кремле имеют в виду именно Вашингтон.

Но к большому сожалению, особой реакции со стороны Запада на продолжение милитаризации Крыма сейчас ожидать не стоит, кроме разве что каких-то беспокойств. И это очень печально, потому что это является свидетельством скатывания мира к возможной горячей фазе противостояния. Россия является фактором, который заставляет мир, особенно западные страны и НАТО вооружаться, задействовать все возможные способы нейтрализации российских вооруженных сил в случае ее нападения. А пока мир скатывается в войну.

Москва и дальше будет оснащать полуостров наиболее современным оружием, пока ее не заставят уйти оттуда. И это может иметь очень неожиданные и печальные последствия. Есть только один путь для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации – остановить дальнейшую агрессию Россию против Западного мира. Сейчас ее еще можно остановить невоенными методами, прежде всего – экономическими. Западный мир должен был бы уже сейчас рассмотреть расширение санкций и эмбарго на энергоносители из России – на нефть и на газ. Запад должен был бы отключить банковскую финансовую систему Swift. Москву нужно вынудить сеть за стол переговоров исключительно с вопросом о том, как России вернуться в рамки международного права.

Джерело: Апостроф

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