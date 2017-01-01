Росія безуспішно шукає нових колаборантів серед кримських татар

Рефат Чубаров Народний депутат України (БПП), Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремзі Ільясов --- зрадник, який перейшов на бік Росії

Всі кримські татари, з якими окупаційна влада намагалася вступити в особливі відносини, під різними приводами відмовилися йти до неї на службу

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Решение Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, обязывающее Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также решение Комитета Министров Совета Европы от 03 мая 2017 года с требованием к России отменить запрет Меджлиса и запреты лидерам Меджлиса на въезд в Крым, вызвали панику как у крымских коллаборантов, так и у их хозяев в Кремле.

Хотя МИД России мечется в поисках аргументов, чтобы не исполнять решение Международного суда ООН, тем не менее, российские оккупационные власти в Крыму уже получили срочное указание, обязывающее их создать некую идиллическую картину, с помощью которой Кремль попытается дезавуировать обвинения Международного суда ООН и уйти от ответственности за неисполненное по сути решение.

Стало известно, что в последние две недели российская оккупационная власть внезапно озаботилась судьбой ряда заметных в прошлом крымскотатарских чиновников, отказавшихся от своих постов после вторжения России в Крым. С ними проводят душеспасительные беседы, предлагают возвратиться на «государственную» службу, обещая, при этом, особое расположение со стороны власти.

Что интересно, в ходе указанных бесед в пренебрежительном тоне оценивается деятельность некоторых крымскотатарских коллаборантов, включая Заура Смирнова, Ремзи Ильясова, Эскендера Билялова… Утверждается, что Москва озабочена поиском новых лиц, которые имели бы хотя бы некое подобие авторитета среди крымских татар.

По нашей информации все крымские татары, с которыми оккупационная власть пыталась вступить в особые отношения, под разными предлогами отказались идти к ней в услужение.

Одновременно, российская оккупационная власть Крыма бросила все свои усилия для того, чтобы обеспечить показушную массовость в планируемом ими на 6 мая 2017 года традиционном крымскотатарском празднике Хыдырлез.

Как сообщают очевидцы, распоряжением «Совета министров» все руководители местных органов самоуправления и трудовых коллективов обязаны направить установленное им в приказном порядке количество «участников» праздника, для перевозки которых выделены оплаченные за счет бюджета автобусы.

При этом, рекрутируемых интернациональных «участников» Хыдырлеза коллаборанты дополнительно завлекают бесплатным угощением и выпивкой, что ожидает их по приезду к месту проведения праздника.

Очевидно, что российские СМИ будут массово тиражировать видео- и фотоматериалы, отснятые ими на этом «празднике» с ее искусственно согнанной массовкой.

Уверен, что соотечественники, осознавая истинные намерения российских оккупантов и их прислужников, не позволят им собой манипулировать.

Разумеется, жизнь во всей ее многообразии не может останавливаться даже в столь драматические для Крыма и его коренного народа время.

Но и каждый из нас, кем бы он ни был, должен воспринимать жизнь во всех ее проявлениях, включая:

насильственные похищения и убийства молодых крымских татар;

признание экстремистской деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и запрет его деятельности,

судебные преследования членов Меджлиса и массовые аресты активистов крымскотатарского народа,

запреты на проживание в Крыму и депортации неугодных,

вооруженные погромы и обыски в мечетях,

репрессии соблюдающих мусульман и участников «полян протеста»,

давление на журналистов и изгнание независимых крымскотатарских СМИ,

запреты на проведение мирных собраний и митингов и многое иное.

Собственно, для скрытия от международной общественности этих и иных преступлений, совершенных и совершаемых российскими оккупантами против крымскотатарского народа, организаторы «всекрымского» Хыдырлеза пытаются обманом согнать тысячи жителей Крыма к месту его проведения.

Самым лучшим и достойным ответом на истошные и лживые призывы бальбеков – смирновых - ильясовых присоединиться к празднеству, проводимому российскими оккупантами 6 мая на 25-ом километре трассы Симферполь – Бахчисарай, явится полное его игнорирование каждым из нас и всеми вместе.

Желательно в этот день участвовать в общественных мероприятиях, проводимых по месту вашего жительства местным джемаатом. Посетив семьи насильственно похищенных молодых крымских татар и политических заключенных, вы принесете огромную радость тем соотечественникам, кто по вине российских оккупантов лишен мужа, отца, сына.

Джерело: блог Рефата Чубарова

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