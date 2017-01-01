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    Думки вголос

    Донецька еліта, яка кликала «русский мир», отримала заслужений результат

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    До війни регіонали розповідали, що Донбас ніхто не ставив на коліна, але прийшли росяни і поставили його не тільки на коліна, а й змусили спертися ще й на лікті

    Мовою оригіналу

    Это формально главари «ЛДНР» угрожают отжать украинские предприятии, которые продолжают работать на оккупированном Донбассе в украинской юрисдикции.

    Реальность немного другая. Нет у них полномочий отжимать бизнес Ахметова. Делает это Кремль в рамках образовательной программы для украинцев «Любите и защищайте вашу страну, Украину».

    Если бизнес отожмут, Ахметов станет беднее и, как результат, сократит своё политическое влияние в Украине. Если сейчас удастся «утрясти» вопрос, московский крючок останется и в любой момент, при плохом поведении, тема возникнет снова. В результате, рано или поздно пройдет «национализация» и распил предприятий на металлолом.

    Сотрудники останутся без средств к существованию, и в качестве альтернативы людям предложат сильнее ненавидеть Украину.

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    А все рассказы кремлевских пиарщиков, что заводы и шахты будут работать для РФ, чушь. Шахтеры Ростовской области России уже много лет требует вернуть зарплату, но Путин их не слышит и не услышит. Металл украинский - прямой конкурент российским производителям, и шансов найти свое место в РФ у этой продукции ноль.

    До войны регионалы любили пропагандировать тезис, что Донбасс никто не ставил на колени, но пришли русские и поставили его не только на колени, но и заставили опереться еще и на локтевые суставы.

    Мораль сей истории для бывшей донецкой элиты проста: не зовите «русский мир». Вы когда-то делили Украину на три сорта, дурили население псевдопроблемами на тему русского языка и НАТО. Получите результат.

    Гудите дальше, Шура.

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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