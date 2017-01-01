Продай Батьківщину, стань кремлівським кандидатом

Роман Цимбалюк Журналіст

Роман Цимбалюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

На телеканалі «Россия-1» оголосили, що Віктор Пінчук – потенційний майбутній президент України і головний опонент Петра Порошенка

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В Москве говорят, что Пинчук умный и его печатает Wall Street Journal, а Порошенко нет.

Статья Пинчука в России понравилась – здесь все хотелки Кремля: от признания оккупации Крыма до отказа от евроинтеграции.

Любопытно то, что, по версии этого ростелеканала, только сторонники Порошенко не признают аннексию Крыма, а противники признают.

Продай Родину, стань кремлевским кандидатом!

Джерело: блог Романа Цимбалюка

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