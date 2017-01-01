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    Думки вголос

    Продай Батьківщину, стань кремлівським кандидатом

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 10:10
    • Розсилка
    Фото: УНІАН

    На телеканалі «Россия-1» оголосили, що Віктор Пінчук – потенційний майбутній президент України і головний опонент Петра Порошенка

    Мовою оригіналу

    В Москве говорят, что Пинчук умный и его печатает Wall Street Journal, а Порошенко нет. 
    Статья Пинчука в России понравилась – здесь все хотелки Кремля: от признания оккупации Крыма до отказа от евроинтеграции.

    Любопытно то, что, по версии этого ростелеканала, только сторонники Порошенко не признают аннексию Крыма, а противники признают.

    Продай Родину, стань кремлевским кандидатом!

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Пінчук
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