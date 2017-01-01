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    Думки вголос

    Вбивство Гіві та Мотороли – це трагедія і для Росії, і для України

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка
    Моторола та Гіві
    Моторола та Гіві

    Щодо знищення російських терористів

    Мовою оригіналу

    Россия потеряла своих современных героев. Героизацией этих товарищей занимался весь российский агитпроп. Их история сказочная: были никем, прославились убийством украинцев. Чем не пример для других россиян?

    Украина, в свою очередь, потеряла важных свидетелей российских преступлений. Действительно, очень жаль, они не дожили до украинского суда. Кстати, для боевиков – эта реальная возможность сохранить свои жизни.

    Нужно обязательно увековечить их имена. Например, переименовать одну часть улицы Тверская в Москве в «улица Моторолы», а вторую – в «улица Гиви».

    Таким образом, россияне не забудут своих героев, а украинцы всегда будут помнить, кто для россиян является героем.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі Донбас путінський режим Україна
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