Роман Цимбалюк Журналіст

Роман Цимбалюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моторола та Гіві

Щодо знищення російських терористів

Мовою оригіналу

Россия потеряла своих современных героев. Героизацией этих товарищей занимался весь российский агитпроп. Их история сказочная: были никем, прославились убийством украинцев. Чем не пример для других россиян?

Украина, в свою очередь, потеряла важных свидетелей российских преступлений. Действительно, очень жаль, они не дожили до украинского суда. Кстати, для боевиков – эта реальная возможность сохранить свои жизни.

Нужно обязательно увековечить их имена. Например, переименовать одну часть улицы Тверская в Москве в «улица Моторолы», а вторую – в «улица Гиви».

Таким образом, россияне не забудут своих героев, а украинцы всегда будут помнить, кто для россиян является героем.

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