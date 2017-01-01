Вбивство Гіві та Мотороли – це трагедія і для Росії, і для України
- Сьогодні, 12:31
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Розсилка
Щодо знищення російських терористів
Мовою оригіналу
Россия потеряла своих современных героев. Героизацией этих товарищей занимался весь российский агитпроп. Их история сказочная: были никем, прославились убийством украинцев. Чем не пример для других россиян?
Украина, в свою очередь, потеряла важных свидетелей российских преступлений. Действительно, очень жаль, они не дожили до украинского суда. Кстати, для боевиков – эта реальная возможность сохранить свои жизни.
Нужно обязательно увековечить их имена. Например, переименовать одну часть улицы Тверская в Москве в «улица Моторолы», а вторую – в «улица Гиви».
Таким образом, россияне не забудут своих героев, а украинцы всегда будут помнить, кто для россиян является героем.