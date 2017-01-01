Відпрацьований матеріал. Росія депортує бойовиків з Донбасу до України

Роман Цимбалюк Журналіст

Роман Цимбалюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Бородай

Захисники «русского міра» з-поміж громадян України починають розуміти, що саме вони захищали, одразу ж після спроб легалізувати своє перебування в РФ

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В Москве уже много лет в режиме нон-стоп на разном уровне собираются различные «патриотические» тусовки, где клеймят Украину за ее существование и хвастаются «успехами» русского оружия в нашей стране. Участники таких сборищ, по нелепому совпадению, в большинстве своём числятся в розыске МВД Украины и СБУ. С начала 2014 года они принимали активное участие в реализации кремлёвского плана по развалу Украины.

Еще год назад в Центральном доме журналиста (!!!) российский террорист Гиркин собирал кружок своих последователей-маргиналов. Обсуждалась тогда и судьба боевиков-россиян, которые попали в плен в Украине и были оставлены российским государства в СИЗО на произвол судьбы. Среди посетителей был и харьковский любитель «русского мира» Андрей Бородавка. Буквально через полгода его депортировали в Украину за нарушение российского миграционного законодательства, проще говоря, за незаконное нахождение на территории РФ.

Оказалось, что этот товарищ стал первой ласточкой. Последнее время в кругу российских «патриотов» началась чуть ли не истерики по поводу массовой высылки «ветеранов новороссии» в Украину и другие страны – отбывать наказания за содеянные преступления. Для этого используется два основных предлога: выдают по запросу правоохранителей по линии Интерпола или по решению российского суда за нарушение миграционного законодательства.



Следует отметить, что участники войны с Украиной в России имеют два центра «притяжения»: уже упомянутый Гиркин и второй, тоже российский террорист, Александр Бородай. Этот уважаемый в России человек работал московским пиарщиком, а в 2014 году неожиданно был назначен Кремлем гаулейтером Донбасса. Сейчас же Бородай трудится директором организации «Союз добровольцев Донбасса».

Для украинцев разницы между первым и вторым никакой - обыкновенные русские оккупанты, но между собой они жестко враждуют и постоянно конфликтуют. Дело в том, что Стрелков, после возвращения в РФ стал никем, а за его критику Путина его фактически обнулили как публичного деятеля. Бородай же, наоборот, работает чётко на Кремль, и одна из целей его организации – зондирование настроений среди бывших боевиков, а то как бы они случайно не подняли бунт против слива их любимой, но никому не нужной и всеми забытой новороссии.

Так вот, и гиркинцы, и бородаевцы стали частенько говорить о предательстве (по-нашему, чистой зраде) и требовать перестать выдавать боевиков, которые воевали на стороне россиян на Донбассе. Любопытно, но никто не скрывает, что среди российских героев современности масса откровенных уголовников. Их, вместо экстрадиции в Украину, предлагают судить в России или хотя бы в фейковых судах на неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей. А еще говорят, что защита «русского мира» не является индульгенцией от совершения уголовных преступлений! Как этим людям, товарищам, теперь жить? Эти люди «с пониженной социальной ответсвенностью» привыкли добывать себе пропитания с автоматом в руках и жить за счет «отжимов» и «посадок на подвал».



Защитники «русского мира» из числа граждан Украины начинают понимать, что именно они защищали, сразу же после попыток легализовать свое пребывание РФ. Прозрение приходит уже на пороге подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Перед ними возникает масса юридических нюансов. Но главное, попадая в лапы к российским бюрократам с отношением к людям, как скоту, «ополченцы» быстро начинают осознавать, как их оценила Россия. Проще всего, конечно, купить гражданство, и этот бизнес негласно процветает для беженцев с освобожденного от «фашизма» и людей Донбасса. Цена вопроса от 4 тыс. долл. и месяцы ожидания. Но такое могут себе позволить далеко не все. Президент РФ может только молиться за всех «защитников новороссии», а когда встаёт вопрос о паспорте с двуглавым орлом, этой чести удостаиваются единицы. Остальным – в очередь. В худшем случае за казенный счет поедут в Украину.

И самое главное, что над этим людьми всегда будет висеть дамоклов меч российского правосудия, малейшее изменение политической конъюнктуры или если они начнут мешать вставать с колен – их дружно в одном вагоне отправят за переделы «великой страны».

Джерело: УНІАН

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