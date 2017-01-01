Як російські ЗМІ пояснять своїм глядачам безвіз для України
- Сьогодні, 10:27
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Як же росіянам пояснити, що безвіз з Євросоюзом катастрофічний для України?
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Ужасы российского ТВ: Гонтарева уходит в отставку, а детей в Нидерландах заставили раскрашивать Гитлера!
По каналу «Россия-24» сообщили, что в Украине снова все плохо, а будет еще хуже, потому что свой пост покидает глава НБУ Валерия Гонтарева. Да-да, здесь очень детально рассказывают о курсе гривни, какие «ошибки» были сделаны и как «низко пала Украина».
Кто-то может предположить, чтобы у нас анализировали работу Нацбанка Молдовы, Беларуси или той же России? В Украине очень бы удивились, если бы нам начали толкать раздел «жизнь соседних баранов».
Бедные российские зрители: знают кто глава Нацбанка в Украине и даже где она живет, но вряд ли, проинформированы о деятельности российского главы ЦБ.
Представляю как сейчас напрягаются процессоры. Как же объяснить, что безвиз с Евросоюзом катастрофичен для Украины.
Будут такие варианты:
1. В Украине нет денег, поэтому никто не сможет воспользоваться безвизом;
2. У кого хватит денег, купит билет в один конец и станет нелегалом;
3. Европейцы еще сами пожалеют;
4. Все украинцы убегут в ЕС, а Украина станет безлюдной как страны Балтии.
А можно просто проигнорировать тему.