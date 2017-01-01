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    Думки вголос

    Як російські ЗМІ пояснять своїм глядачам безвіз для України

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка
    <span>Європа дає Україні безвіз</span>
    Європа дає Україні безвіз

    Як же росіянам пояснити, що безвіз з Євросоюзом катастрофічний для України?

    Мовою оригіналу

    Ужасы российского ТВ: Гонтарева уходит в отставку, а детей в Нидерландах заставили раскрашивать Гитлера!

    По каналу «Россия-24» сообщили, что в Украине снова все плохо, а будет еще хуже, потому что свой пост покидает глава НБУ Валерия Гонтарева. Да-да, здесь очень детально рассказывают о курсе гривни, какие «ошибки» были сделаны и как «низко пала Украина».

    Кто-то может предположить, чтобы у нас анализировали работу Нацбанка Молдовы, Беларуси или той же России? В Украине очень бы удивились, если бы нам начали толкать раздел «жизнь соседних баранов».

    Бедные российские зрители: знают кто глава Нацбанка в Украине и даже где она живет, но вряд ли, проинформированы о деятельности российского главы ЦБ.

    Представляю как сейчас напрягаются процессоры. Как же объяснить, что безвиз с Евросоюзом катастрофичен для Украины.

    Будут такие варианты:

    1. В Украине нет денег, поэтому никто не сможет воспользоваться безвизом;

    2. У кого хватит денег, купит билет в один конец и станет нелегалом;

    3. Европейцы еще сами пожалеют;

    4. Все украинцы убегут в ЕС, а Украина станет безлюдной как страны Балтии.

    А можно просто проигнорировать тему.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    безвізовий режим ЄС Росія ЗМІ пропаганда НБУ
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