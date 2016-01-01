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    Думки вголос

    Московія оголосила війну дітям, а США – війну ҐРУ

    • Дмитро Понамарчук
      Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола
       
    • Вчора, 08:24
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    Першою відповіддю Московії на санкції ЗСА став наказ про закриття Англо-Американської школи в Москві, повідомив CNN.

    Цей навчальний заклад відвідують діти співробітників американського, британського та канадського амбасад, а також діти чужоземних бізнесменів.

    За даними телеканалу, буде закритий будинок відпочинку амбасади ЗСА у Срібному Бору.

    Судячи з усього, викиданням дипльоматів справа не закінчиться. Барак Обама пообіцяв, що найближчим часом представить Конгресу доповідь "Про втручання РФ у вибори", а потім подумає про додаткові дії у відповідь.

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    Одночасно з цим ЗСА ввели санкції відносно керівника ҐРУ Ґенштабу ЗС Московії Ігоря Коробова і трьох його заступників.

    Тим часом прислужники ҐРУ у строях депутатів зухвало цідять каву з коньячком у буфеті Верховної Ради...

    Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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