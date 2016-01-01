Московія оголосила війну дітям, а США – війну ҐРУ

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

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Першою відповіддю Московії на санкції ЗСА став наказ про закриття Англо-Американської школи в Москві, повідомив CNN.

Цей навчальний заклад відвідують діти співробітників американського, британського та канадського амбасад, а також діти чужоземних бізнесменів.

За даними телеканалу, буде закритий будинок відпочинку амбасади ЗСА у Срібному Бору.

Судячи з усього, викиданням дипльоматів справа не закінчиться. Барак Обама пообіцяв, що найближчим часом представить Конгресу доповідь "Про втручання РФ у вибори", а потім подумає про додаткові дії у відповідь.

Одночасно з цим ЗСА ввели санкції відносно керівника ҐРУ Ґенштабу ЗС Московії Ігоря Коробова і трьох його заступників.

Тим часом прислужники ҐРУ у строях депутатів зухвало цідять каву з коньячком у буфеті Верховної Ради...

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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