Московія оголосила війну дітям, а США – війну ҐРУ
- Вчора, 08:24
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Першою відповіддю Московії на санкції ЗСА став наказ про закриття Англо-Американської школи в Москві, повідомив CNN.
Цей навчальний заклад відвідують діти співробітників американського, британського та канадського амбасад, а також діти чужоземних бізнесменів.
За даними телеканалу, буде закритий будинок відпочинку амбасади ЗСА у Срібному Бору.
Судячи з усього, викиданням дипльоматів справа не закінчиться. Барак Обама пообіцяв, що найближчим часом представить Конгресу доповідь "Про втручання РФ у вибори", а потім подумає про додаткові дії у відповідь.
Одночасно з цим ЗСА ввели санкції відносно керівника ҐРУ Ґенштабу ЗС Московії Ігоря Коробова і трьох його заступників.
Тим часом прислужники ҐРУ у строях депутатів зухвало цідять каву з коньячком у буфеті Верховної Ради...
Джерело: блог Дмитра Понамарчука