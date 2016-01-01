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    Думки вголос

    Про останнього романтика реформ в Україні

    • Дмитро Понамарчук
      Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола
       
    • Сьогодні, 10:00
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    В'ячеславу Чорноволу 79
    В'ячеславу Чорноволу 79

    Ніколи не чув від Чорновола тем про «схеми», «гроші», «потоки», а завжди чув про демократію, свободу, про найкраще життя співвітчизників

    Сьогодні виповнилося б 79 років світлій людині, енергійному політику, патріоту України В’ячеславу Максимовичу Чорноволу...

    Мені пригадується, як день народження святкували з у «Східцях». От тільки не пригадаю, чи то 95-й, чи то 96-й, а може й раніше...

    Іменинник жодної хвилини не сидів за столиком, бігав, зустрічав, говорив, представляв, надавав слово... Здавалося, він більше тамада, «застрельщик» заходу, ніж винуватець урочистостей... Говорив з кожним гостем, з кожним запрошеним журналістом...

    У короткій розмові (хвилин 5 максимум) перекинулися думками щодо співвідношень ліберальної та соціальної складової у реформах. Дивно звучить зараз... Тоді також всі політики прагнули реформ... Сміялися, бо тоді напередодні я надрукував великий аналітичний матеріал щодо дискусій лібералів, націонал-демократії та соціал-демократатії. Я назвав Чорновола більшим лібералом, ніж він сам себе вважав прихильником націонал-демократії. Його це насмішило, а посміхався він дуже відверто, гучно... Як взагалі все робив - відверто і гучно... Як чесно і відверто думав про майбутє України - мені здається, таким, як зараз, він його не уявляв...

    Зараз це ще дивніше звучить, такі категорії - ліберали, демократи... Нагадаю, то була приватна розмова...

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    Взагалі, я ніколи не чув від Чорновола тем про «схеми», «гроші», «потоки», а завжди чув про демократію, свободу, про найкраще життя співвітчизників... Він був «ходячою ідеєю», романтиком реформ. Він справжнім був...

    Потім ми зустрічалися лише у парламенті чи на прес-конференціях... А ще згодом Чорновола чекали партійні випробування, розколи за розколами, він вже був знервованим, було не до приватних розмов... А наприкінці березня 99-го його не стало...

    Ту посмішку у «Сходах» пам"ятаю...

    І людину цю буду пам’ятати, бо таких чистих, відвертих, переконаних політиків у нас давно-давно рахують на пальцях однієї руки.

    На жаль...

    Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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