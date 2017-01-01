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    Думки вголос

    Бійня у Дніпрі: якщо влада не зробить висновків, то заговорить зброя

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка

    Запевнення правоохоронців Дніпровщини, що «у них все під контролем» виявилися фікцією...

    Знаю, що кадрові висновки вже зроблені. Але цього явно замало.

    Повний розгром антидержавного бандугрупування «Опоблок», арешти «титушні» і головне, організаторів побєдобєсного кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах оопоблоку і дтеку, єдине, що може зупинити людський гнів. Ну й не забути, про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...

    Якщо ж влада і правоохоронці знову будуть, в умовах війни, толерувати антидержавну діяльність вілкулів і їм подібних - заговорить вулиця, а можливо, і стволи...

    Не треба гратися з українцями! Один вже погрався і зараз далеко...

    Дніпряни, не допустимо колорадо-ватного реваншу!

    Дніпро був, є і буде Українським!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

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