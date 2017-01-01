Бійня у Дніпрі: якщо влада не зробить висновків, то заговорить зброя

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запевнення правоохоронців Дніпровщини, що «у них все під контролем» виявилися фікцією...

Знаю, що кадрові висновки вже зроблені. Але цього явно замало.

Повний розгром антидержавного бандугрупування «Опоблок», арешти «титушні» і головне, організаторів побєдобєсного кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах оопоблоку і дтеку, єдине, що може зупинити людський гнів. Ну й не забути, про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...

Якщо ж влада і правоохоронці знову будуть, в умовах війни, толерувати антидержавну діяльність вілкулів і їм подібних - заговорить вулиця, а можливо, і стволи...

Не треба гратися з українцями! Один вже погрався і зараз далеко...

Дніпряни, не допустимо колорадо-ватного реваншу!

Дніпро був, є і буде Українським!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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