Кремлівська агентура хоче розсварити народи України та Польщі

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

провокація російських спецслужб по знищенню пам'ятника полякам, загиблим від рук гітлерівських катів у 1944 році

Зараз, в умовах війни з Московською імперією, нам, як ніколи, потрібні надійні союзники

Це розуміють всі українські патріоти та націоналісти. Саме тому чергова гидка провокація російських спецслужб по знищенню пам'ятника полякам, загиблим від рук гітлерівських катів у 1944 році в с. Гута-Пеняцька Бродівського району на Львівщині не буде мати ніякого розгортання.

Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції).

Але, коли ми будемо жити не минулим, часто трагічним, а сьогоденням та майбутнім, спираючись не на ненависть і шовінізм, а на спільні християнські цінності, спільну, часто героїчну історію (протиставлення османській навалі, походи на Москву, битви з ордами Будьонного і Тухачевського, спільні бої підрозділів Української Повстанської Армії та Армії Крайової проти більшовиків тощо), тоді й будемо разом мати перспективу розвитку в цьому глобалізованому світі. Вважаю Польщу стратегічним союзником України і наші дві держави – основою майбутнього Балто-Чорноморського союзу. Смерть московському імперіалізму! Читайте також Знищення пам’ятника загиблим полякам на Львівщині зрежисовано Кремлем - нардеп Вчора, 18:47

Польща готує ноту Україні через зруйнований пам'ятник на Львівщині Вчора, 10:08 За нашу і вашу свободу! P.S. До речі, в складі Української Добровольчої Армії, захищаючи Незалежність та територіальну цілісність, вже довший час воюють представники польського народу... Слава Героям!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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