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    Думки вголос

    Пінчук - олігарх-тварина, яка вірно служить Путіну

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Віктор Пінчук
    Віктор Пінчук

    Вибачте, що не про Новорічне…

    Побачив «тези» Віктора Пінчука впливовій американській газеті про здачу Криму і Донбасу. Нічого нового не почув…

    Моє ставлення: «Олігарх-тварина. Він - компрадорський злодій, який вірно служить Путіну, заробляє свої 30 срібняків (перепрошую за нетолерантність). Пінчук, як і інші коллаборанти-олігархи, має бути покараний, згідно законів військового часу».

    Бажано для всіх нас: «Влада припинить бавитися в «демократію» і дасть відповідь українцям на злободенні питання боротьби не тільки із зовнішнім ворогом, але й з внутрішнім… Запровадить національні справедливі принципи та дасть можливість людям не бути жебраками.»

    Важливий аспект: «Ми, всі разом, зупинили просування московської Орди в глиб України… Були б не разом – втратили би вже Державу…»

    Один з можливих шляхів: «Влада, або стане реальним захисником українських національних інтересів, або втратить легітимність в очах народу (що відбувається зараз), і ця ситуація призведе до чергового етапу Національної Революції.»

    Для мене, та й більшості з хлопців, які воюють, цей варіант геть не бажаний, бо можемо втратити Державу не тому, що «Путін прийде», а тому, що перегриземо один-одному горлянки…

    Ми всі бачимо, що більшого розгойдування ситуації, ніж то робить влада, проросійські олігархи і всяка політична парламентська і позапарламентська, типу опозиційна, шушера, у нас, в Україні, ніхто не робить.»

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    І, як би нам, українцям, не було складно, ми все одно переможемо!…

    Врешті, ті, хто не заслуговують на владу, будуть покарані, а ті, хто гідні – піднімуть Державу з прірви.

    Так буде.

    Сьогодні без закликів…

    Новий 2017 рік - «на носі»...

    Все буде «Україна»!

    Інакше не може бути…

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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