Пінчук - олігарх-тварина, яка вірно служить Путіну
- Сьогодні, 13:21
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Розсилка
Вибачте, що не про Новорічне…
Побачив «тези» Віктора Пінчука впливовій американській газеті про здачу Криму і Донбасу. Нічого нового не почув…
Моє ставлення: «Олігарх-тварина. Він - компрадорський злодій, який вірно служить Путіну, заробляє свої 30 срібняків (перепрошую за нетолерантність). Пінчук, як і інші коллаборанти-олігархи, має бути покараний, згідно законів військового часу».
Бажано для всіх нас: «Влада припинить бавитися в «демократію» і дасть відповідь українцям на злободенні питання боротьби не тільки із зовнішнім ворогом, але й з внутрішнім… Запровадить національні справедливі принципи та дасть можливість людям не бути жебраками.»
Важливий аспект: «Ми, всі разом, зупинили просування московської Орди в глиб України… Були б не разом – втратили би вже Державу…»
Один з можливих шляхів: «Влада, або стане реальним захисником українських національних інтересів, або втратить легітимність в очах народу (що відбувається зараз), і ця ситуація призведе до чергового етапу Національної Революції.»
Для мене, та й більшості з хлопців, які воюють, цей варіант геть не бажаний, бо можемо втратити Державу не тому, що «Путін прийде», а тому, що перегриземо один-одному горлянки…
Ми всі бачимо, що більшого розгойдування ситуації, ніж то робить влада, проросійські олігархи і всяка політична парламентська і позапарламентська, типу опозиційна, шушера, у нас, в Україні, ніхто не робить.»
І, як би нам, українцям, не було складно, ми все одно переможемо!…
Врешті, ті, хто не заслуговують на владу, будуть покарані, а ті, хто гідні – піднімуть Державу з прірви.
Так буде.
Сьогодні без закликів…
Новий 2017 рік - «на носі»...
Все буде «Україна»!
Інакше не може бути…
Джерело: блог Дмитра Яроша