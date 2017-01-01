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    Думки вголос

    100 мільйонів гривень за Насірова: сума, яка не вражає

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Зовсім не складно почитати якийсь репортаж з бюджетних ночей, де чітко розписують, хто і скільки отримав за голосування бюджету. Фракцією, групою чи одиночно

    100 мільйонів гривень застави – справді велика сума для людей, які нещодавно отримали 3200 гривень від Гройсмана. Однак ця сума не вражає.

    Нетяжко знайти інформацію про купівлю депутатських мандатів у топових фракціях різних часів за 3, 5, 7 мільйонів доларів.

    Нетяжко знайти інформацію, як Клюєв комплектував коаліції і потрібні голосування за 1–3 мільйони доларів.

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    Зовсім не складно почитати якийсь репортаж з бюджетних ночей, де чітко розписують, хто і скільки отримав за голосування бюджету. Фракцією, групою чи одиночно.

    Я вже не кажу про е-деклараціі молодих депутатів, які одразу після ВНЗ пішли в Раду і мають колекції вин, зброї і сотні тисяч валюти удома.

    Що стосується Насірова у питанні 100 мільйонів мають хвилювати такі конкретні питання:

    • Скільки гонорару він отримав за допомогу Онищенку в уникненні сплати від податків?
    • Чи допомагав Насіров на посту глави ДФС уникати сплаті податків тестю-забудовнику торгівельними центрами?
    • Чи допомагав маніпулювати податками він брату, який має аграрні бізнеси?
    • Що може розповісти Насіров, якщо справді притиснуть? Про кого?

    Я тут ще наведу аналогію. Насіров має дякувати, що гроші йому принесла його жінка. 5 мільйонів гривень за базікаючого пішака Чечетова платив Новинський. Довго на волі не протягнув. Цей має шанси жити довго і щасливо.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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