100 мільйонів гривень за Насірова: сума, яка не вражає

Роман Насіров

Зовсім не складно почитати якийсь репортаж з бюджетних ночей, де чітко розписують, хто і скільки отримав за голосування бюджету. Фракцією, групою чи одиночно

100 мільйонів гривень застави – справді велика сума для людей, які нещодавно отримали 3200 гривень від Гройсмана. Однак ця сума не вражає.

Нетяжко знайти інформацію про купівлю депутатських мандатів у топових фракціях різних часів за 3, 5, 7 мільйонів доларів.

Нетяжко знайти інформацію, як Клюєв комплектував коаліції і потрібні голосування за 1–3 мільйони доларів.

Зовсім не складно почитати якийсь репортаж з бюджетних ночей, де чітко розписують, хто і скільки отримав за голосування бюджету. Фракцією, групою чи одиночно.

Я вже не кажу про е-деклараціі молодих депутатів, які одразу після ВНЗ пішли в Раду і мають колекції вин, зброї і сотні тисяч валюти удома.

Що стосується Насірова у питанні 100 мільйонів мають хвилювати такі конкретні питання:

Скільки гонорару він отримав за допомогу Онищенку в уникненні сплати від податків?

Чи допомагав Насіров на посту глави ДФС уникати сплаті податків тестю-забудовнику торгівельними центрами?

Чи допомагав маніпулювати податками він брату, який має аграрні бізнеси?

Що може розповісти Насіров, якщо справді притиснуть? Про кого? Я тут ще наведу аналогію. Насіров має дякувати, що гроші йому принесла його жінка. 5 мільйонів гривень за базікаючого пішака Чечетова платив Новинський. Довго на волі не протягнув. Цей має шанси жити довго і щасливо.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»