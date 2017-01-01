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    Думки вголос

    60 ракет «Томагавк» - найкращий спосіб переконати Росію

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка
    <span>Ракетний удар США в Сирії</span>
    Ракетний удар США в Сирії

    Найкращий спосіб помиритися з Росією - випити і закусити на її похоронах

    З 2011 року Росія заветувала 4 резолюцій ООН щодо Сирії. П'яту позавчора навіть голосувати не стали, оскільки Росія сказала, що мертві діти -- то фейк.

    Однак практика показує, що найдієвішим способом переконати Росію є 60 ракет «Томагавк». І це також має переконати наших зрадофілів і плакальщиків «Почему так много денег на армию», «лучше помириться через мирный план».

    Прихильники двох останніх тез щоденно торгують є*альниками по ТВ, їх цитують журналісти без мозку, що працюють тупо підставками для диктофонів і мікрофонів.

    Насправді ж найкращий спосіб помиритися з Росією: випити і закусити на її похоронах.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Сирія ООН Дональд Трамп
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