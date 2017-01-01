60 ракет «Томагавк» - найкращий спосіб переконати Росію

Ракетний удар США в Сирії

Найкращий спосіб помиритися з Росією - випити і закусити на її похоронах

З 2011 року Росія заветувала 4 резолюцій ООН щодо Сирії. П'яту позавчора навіть голосувати не стали, оскільки Росія сказала, що мертві діти -- то фейк.

Однак практика показує, що найдієвішим способом переконати Росію є 60 ракет «Томагавк». І це також має переконати наших зрадофілів і плакальщиків «Почему так много денег на армию», «лучше помириться через мирный план».

Прихильники двох останніх тез щоденно торгують є*альниками по ТВ, їх цитують журналісти без мозку, що працюють тупо підставками для диктофонів і мікрофонів.

Насправді ж найкращий спосіб помиритися з Росією: випити і закусити на її похоронах.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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