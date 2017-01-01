Дідусі з колорадськими стрічками, які здавала бойовикам наших хлопців

Віктор Смалій - г олова Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів

Ці дідусі-зрадники мають рожеві щоки, добре харчуються та їздять в зручних автомобілях німецького автопрому

Мовою оригіналу

О дедушках с георгиевскими ленточками. Эти дедушки с зубными протезами - носят ксивы агентов НКВД/КГБ/ФСБ слева, на груди.

Этих дедушек не волнует, получит ли новый гроб женщина из провинции, работающая уборщицей, посудомойкой, медсестрой и ввиду особенностей института брака в нашей стране - вырастившая этого ребёнка самостоятельно, без помощи биологического отца. Опекавшая его до последнего. Принявшая его выбор, как взрослого мужчины - избрать карьеру военного во времена войны.

Эти дедушки розовощёки, упитанны, с откормленными задницами и шестимесячными животами - хорошо питаются, катаются в удобных тачилах немецкого автопрома. Все, что должно волновать общественность - не то, что им разбили зубной протез, оторвали пуговицу или сломали очки. А что сделать, чтобы больше молодёжи до 30 лет пережило вот этих вот дедушек?!

Почему я беру тех, кому до 30? Да потому, что именно на головы этого поколения упала задача - выживет государственность или нет. Слепим мы свою хижину или наша карточная будка рассыплется на радость недругам и дедушкам-коллаборантам.

Вот и все. Подобные дедушки сдавали позиции наших ребят, продавали лайньюсам видео с передвижениями нашей техники. Носили мёд со взрывчаткой на блокпост. Водили хороводы вокруг луганской ОГА. И вопили «Путин, вводи войска!».

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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