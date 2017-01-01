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    Думки вголос

    Дідусі з колорадськими стрічками, які здавала бойовикам наших хлопців

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 15:38
    • Розсилка
    Віктор Смалій - г<span>олова Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів</span>
    Віктор Смалій - голова Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів

    Ці дідусі-зрадники мають рожеві щоки, добре харчуються та їздять в зручних автомобілях німецького автопрому

    Мовою оригіналу

    О дедушках с георгиевскими ленточками. Эти дедушки с зубными протезами - носят ксивы агентов НКВД/КГБ/ФСБ слева, на груди.

    Этих дедушек не волнует, получит ли новый гроб женщина из провинции, работающая уборщицей, посудомойкой, медсестрой и ввиду особенностей института брака в нашей стране - вырастившая этого ребёнка самостоятельно, без помощи биологического отца. Опекавшая его до последнего. Принявшая его выбор, как взрослого мужчины - избрать карьеру военного во времена войны.

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    Эти дедушки розовощёки, упитанны, с откормленными задницами и шестимесячными животами - хорошо питаются, катаются в удобных тачилах немецкого автопрома. Все, что должно волновать общественность - не то, что им разбили зубной протез, оторвали пуговицу или сломали очки. А что сделать, чтобы больше молодёжи до 30 лет пережило вот этих вот дедушек?!

    Почему я беру тех, кому до 30? Да потому, что именно на головы этого поколения упала задача - выживет государственность или нет. Слепим мы свою хижину или наша карточная будка рассыплется на радость недругам и дедушкам-коллаборантам.

    Вот и все. Подобные дедушки сдавали позиции наших ребят, продавали лайньюсам видео с передвижениями нашей техники. Носили мёд со взрывчаткой на блокпост. Водили хороводы вокруг луганской ОГА. И вопили «Путин, вводи войска!».

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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