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    Думки вголос

    Досить облизувати покійного Чуркіна і називати його взірцем адекватності

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:02
    • Розсилка
    Віталій Чуркін
    Віталій Чуркін

    «Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбежек»

    Кого обурила заява російського посланця в ООН «эй, англичанин, в глаза посмотри», і уже пише про покійника Чуркіна як взірця адекватності, пару цитат для стабілізації мозку)

    «Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбежек», -- сказав Чуркін в грудні 2016.

    А коли Саманта Пауер намагалась закрити йому рота, то він сказав, що вона не мати Тереза і презентує країну з сумнівним послужним списком.

    Ще були регулярні цитати по Україні: «последователи Бандеры в эти дни маршируют по Украине, открыто демонстрируя его портреты и фашистскую символику, а также обладают ощутимой политической властью».

    І по збитому російським Буком малазійському Боїнгу: «согласно записям, люди с Востока (Украины) говорили, что они сбили военный самолет… Если они считали, что сбили военный самолет, это был конфуз. Если это был конфуз, это не был акт терроризма».

    Тому досить облизувати Чуркіна, як ескімо і називати взірцем адекватності. Просто російська дипломатія така: все враги и ставят Рассиюшку на колени, а она молодец.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія дипломатія ООН Віталій Чуркін
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