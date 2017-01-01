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    Думки вголос

    Дострокові вибори у Британії - спроба навести лад у місцевій політиці

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 17:33
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    <span>Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей&nbsp;</span>
    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 

    Британські вибори не виграє якийсь Пилип із конопель, бо роздавав манчестерським чи дархемським бабусями пакети з англійським чаєм, вівсянкою, набір для йоркширського пудинга чи шмат пастушого пирога - в пакеті в стилі «Голос за лейбориста - ситий сніданок»

    Кожному, хто інтерпретує заяву Терези Мей під свій політичний смак.

    Ситуація така, що для того, аби політику виграти вибори в Британії, треба попахати. Навіть у розумниці, трудоголічки Маргарет Тетчер вийшло не з першого разу і довелось відточити свій імідж - додати досягнень, легкості, сімейних цінностей. Ситуація така, що вибори не виграє якийсь Пилип із конопель, бо роздавав манчестерським чи дархемським бабушкам пакети з англійським чаєм, вівсянкою, набір для йоркширського пудинга чи шмат пастушого пирога - в пакеті в стилі «Голос за лейбориста - ситий сніданок».

    У Британії відшліфована століттями виборча система. Є торі, а є віги. Є консерватори і є ліберали. Там нема сюрпризів в стилі - Радикали, Юля і Опоблок беруть перші місця. Однак ЦВК підмальовує округи партії предмета (будь-якого без прив'язки до чинного).

    Оголошення виборів 8 червня - спроба виструнити місцеву політику. Аби не було розброду і шатання. Щоби консерватори - правонаступники торі не втратили своє лице і не здавалось узурпаторами. Щоби мати перспективу, якщо опоненти наступлять на граблі. Ну, і щоб напрацювати стратегію роботи з ЄС без ігрищ лейбористів на шотландської національної партії)

    Є сенс повчитися смислам, а не формам)) Коли держава не йде на повідку популістам, а чинить з розрахунку на майбутнє.

    Британська лодка розшатана не буде. Її укріплювали і запалювали смолою з часів Вільгельма Завойовника і дотепер)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС вибори Великобританія Тереза Мей
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