Хто і коли насправді здав Крим Росії

Леонід Грач

Крим здали не взимку 2014 року, фактично його здали ще в 2005 році

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Леонид Грач отборная сука, агент ФСБ и русский коллаборант. Но его бомбезное интервью «Медузе» отвечает на много вопросов.

1. Можно 10 лет быть народным депутатом украинского парламента, возглавлять комитет по правам нацменьшинств. Параллельно по заданию директора ФСБ окучивать Крым и подготавливать его к русской весне.

2. Вопреки спорам нацпатриотов «кто сдал Крым?» Крым сдали не зимой 2014, фактически его сдали ещё в 2005 году, когда такие как Грач и его пособники начали прокачивать тему ущемления прав русскоязычного населения на полуострове, постоянно срывали военные учения СиБриз, организовывали акции «НАТО нет». Иначе, по словам Грача, в Крыму стоял бы американский флот.

3. Примечательно в рассказе Грача, как делаются дела антигосударственные. Жрали борщ, пили водку, закусывали бутербродами. Решали, как урвать кусок одной страны и прицепить к другой.

4. Аморфные курортники, жители Крыма интереса по отделению от Украины не появляли. «Взяли по большому счёту умом и на испуг», - говорит Грач. Митинги организовывали генералы ФСБ, военную поддержку зелёными человечками организовал Шойгу. Грача в надеждах стать премьер-министром обманули. Поставили своих людей, подтасовали результаты для Аксёнова, Константинова, Чалого. Деду вручили утешительный приз -- медаль «за освобождение Крыма».

5. Очень понравилась эта цитата Грача. Это просто инструкция для медиае*альников и нечестных СМИ. Вот как Грач объясняет свой опыт VIP-спикера и влиятельного, медийного депутата на протяжении 10 лет.

«Моя позиция — я уже тогда был народным депутатом Украины — была широко известна, я не сходил с экранов телевидения. Я в открытую исповедовал пророссийские настроения. Более того, я их и реализовал. Я вам хочу сказать: если бы вот эту оппозицию, которую я возглавляю до сегодняшнего дня, не поддержал Николай Платонович (Патрушев -- директор ФСБ), был бы здесь американский флот»

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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