Мартиненко - легка здобич для НАБУ

Микола Мартиненко

Депутатство його не захищає. Суддівської недоторканості нема. Тестя-забудовника зі списку «топ-100» нема.

16 квітня НАБУ виповнилось два роки. Ситник зараз колами ходить по вечірніх праймах звітувати про зроблене. Звітувати по великому рахунку нема про що. Набір стандартних фраз керівника про неухильну боротьбу можна почитати у глянцевих брошурах НАБУ, які регулярно роздає прес-служба відомства на заходах за участю шефа.

Однак нарід потребує крові.

Потребує звіту.

Вимагає реальної справи. І Ситник задумався: «а що показати на два роки крім тактичних носків і фейлспаму з Насіровим/Онищеком/дивною дружбою з Лещенком і так далі». Звісно, потрібна була крупна риба.

Крупну рибу знайшли під приводом, що Мартиненко збирався тікати. Насправді аби він хотів дременути за прикладом Чауса, Онищенка, беркутівців, які днями кордон пішака переходили аби поскоріше потрапити до Росії - то давно б уже поїхав. І 100% прийняли би у будь-якій євростолиці.

Депутатство його не захищає.

Суддівської недоторканості нема.

Тестя-забудовника зі списку «топ-100» нема.

Тобто здобич легша ніж зазвичай та, на яку полювало НАБУ останнім часом.

Другий момент. В соцмережі зараз низка жартів про бездиханне тіло в зеленій ковдрі в інвалідному візку. Насправді тут ситуація інша. Після зашквару Насірова будь-який мужик посоромиться використовувати цю еротично-трагікомедичну тактику. Скоріше, нас чекає монотонний безкінечний суд «білих комірців». Звісно, негативний імідж НАБУ, судових процесів вцілому та накрутка ситуації щодо зелених ковдр ще ударить по всіх фігурантах процесу. Народ розбалуваний видовищами, народ їх хоче) Але у цьому суді блюзу еротичних думок точно не буде.

Третє. Я укотре пишу про найбільший про**б НАБУ - вибір соратників. Коли справу вестиме суддя, про якого УП писала, що він хабарник прямо на робочому місці - то є гол у власні ворота для самого НАБУ. Не варто нагадувати, як літня справа НАБУ щодо менеджерів ОПЗ розвалилася, бо слідчий суддя Макуха сам перебував під слідством у двох судових справах. Що врешті дуже вдало використовував захист у аргументах проти НАБУ-САП. Окремо - коли нардеп-бовкун Лещенко не уперше повідомляє інформацію про факт затримання ще до того як мікроавтобус Богдан доїздить до місця призначення. Що це за таємниця слідства? І ці люди вимагають прослушки.

Про серйозні наслідки суду. Їх може бути кілька.

1) переможець буде один. НАБУ чи ті, хто його ж і породив/проголосував за фінасування

2) Вирішується доля коаліції

3) Перевірка. Всі за одного чи ні)

4) коли перевірятимуть усіх, а не банально прибиратимуть конкурентів.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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