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    Думки вголос

    Напівголий Насіров та суд проти Росії в Гаазі

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    <span>Олена Зеркаль</span>
    Олена Зеркаль

    За Олену Зеркаль на суді проти Росії в Гаазі дуже прикро

    І виступ добре структуровано. І месиджі всі: про малайзійський боїнг, про фінасування тероризму, про втручання у внутрішньополітичні справи, про утиски кримських татар.

    Але іронія долі в тому, що поки напівголий Ромео Насіров влаштовує комедії під ковдрою, на скромну представницю МЗС і важливий нудний суд – нуль уваги.

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    Однак вчора був перший день слухань, де були надані обґрунтування фінасування Росією тероризму, про обстріли Авдіївки і атаки на Маріуполь. І головне: Україна просить на час розгляду справи Росію припинити матеріальну та іншу підтримку груп, які атакують Україну на всіх фронтах.

    Коли читала матеріали по цій справі, з іронією подумала, що для того, аби привернути увагу українців до цього процесу, пані Зеркаль мала б вдягнути пеньюар чи залізти в спальний мішок.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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