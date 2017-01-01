Напівголий Насіров та суд проти Росії в Гаазі
- Сьогодні, 10:32
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Розсилка
За Олену Зеркаль на суді проти Росії в Гаазі дуже прикро
І виступ добре структуровано. І месиджі всі: про малайзійський боїнг, про фінасування тероризму, про втручання у внутрішньополітичні справи, про утиски кримських татар.
Але іронія долі в тому, що поки напівголий Ромео Насіров влаштовує комедії під ковдрою, на скромну представницю МЗС і важливий нудний суд – нуль уваги.
Однак вчора був перший день слухань, де були надані обґрунтування фінасування Росією тероризму, про обстріли Авдіївки і атаки на Маріуполь. І головне: Україна просить на час розгляду справи Росію припинити матеріальну та іншу підтримку груп, які атакують Україну на всіх фронтах.
Коли читала матеріали по цій справі, з іронією подумала, що для того, аби привернути увагу українців до цього процесу, пані Зеркаль мала б вдягнути пеньюар чи залізти в спальний мішок.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої