Перли від економічного експерта Надії Савченко

Надія Савченко

«Договори з МВФ – велика біржа, яка торгує геноцидами народів»

Савченко пішла в економічні експерти. Повибирала деякі нові перли із нового ньюзвана.

«Селянину ніколи не заплатять достатньо грошей за молоко, щоб він міг купити ту саму моркву або картоплю, або курку, або м'ясо, яке так само виїде на ринок за такою схемою податків». Якби Надя цікавилась реальним життям в провінції, то знала б, що наявність корови в домогосподарстві – це вершина сільського господарства. Під корову окремо беруть землю під посів. Вирощують і буряк, і картоплю спеціально для неї. Корова – то живі гроші, за які виживає населення. Моркву і курку вирощують просто так, для харчів. Хто має корову, той обов'язково має і це.

Про земельний банк.

«Там, де ви учора ходили до сусідки стежкою, вам скажуть, що це приватна територія. Того, хто приватизував земельний банк». Бля*ська страшилка для лохократу після того, як Надіна мама отримала землю в Голосіївському р-ні.

Договори з МВФ - «велика біржа, яка торгує геноцидами народів».

«Обов'язково треба щось націоналізували. А що і як, я розберусь і скажу». На питання по телефону: націоналізували тютюнову і горілчану галузь чи ні?

«Чому не було референдуму по безвізу в Україні? Де була запитана думка українців – за це стояв Майдан, але, може, думка змінилась. Треба референдуми проводити мало не щотижня по кожному питанню». Тут без коментарів. Знову би були страшилки десятирічної давності про НАТО і негрів на танках, які кадрять наших красунь у вишиванках.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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