Пристрасті за е-декларуванням майна громадських активістів

Претендуєш на роль провідника народу – будь чесним

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Пыталась найти истину между «это репресии», «кляті грантожери» и «Порох всех обыграл».

Я не имею претензий людям, которые живут за счёт плательщиков налогов стран англосаксонского мира. Даже восхищаюсь талантами людей - написать грант, получить бабло, реализоваться в профессии «гражданский активист».

С другой стороны - наши видные антикоррупционеры возглавляют советы гражданского контроля, выступают соратникам НАБУ, разрабатывали «Миранду» - программное обеспечение для е-декларирования. Не вылезают из экранов и интернет-страниц. Они формируют повестку дня: скандалы, интриги, оппозиция к официальной позиции власти. Их влияние на общественное мнение огромно, хотя по сути общество то их на представителей своих интересов и не делегировало - просто так получилось, что шустрые быстренько вырулили на Олимп. Поэтому упорство, почему активисты-общественники так упираются е-декларированию мне не совсем понятно.

Во-первых, они сами целый год настаивали на е-декларировании.

Во-вторых, после двух десятков золотых часов, сарая налички, мощей и домашнего храма - трудно чём-то удивить искушенную публику. Разве у Шабунина дома будет мумия Тутанхамона, у Юрчишина - шапка Мономаха, а рыжая крикливая девица, чьё имя постоянно забываю -- запишет золотой кабриолет.

Третье. Претендуешь на роль проводника народа - будь честным. Покажи все своё нажитое, докажи, что лучше Насирова -- БППешного барыги-фискала.

Важный акцент. Скандал опять получился из-за неумения власти вначале подготовить общество к новой неоднозначной инициативе, разъяснить, почему нужно декларировать ГО, практические итоги. Потом уже голосовать. Ибо старое нуссовское «Я підтримую президента», «не раскачивайте будку» - уже давно не работает. А грамотной коммуникации никто учиться не хочет, потом сполна получает палкой по пяткам.

На самом деле обыграть истерию «е-декларации = репрессии» можно было просто.

1. Запускаем дискуссию об активистах-общественниках и их влиянии на умы простых обывателей. Подчеркиваем, что в воюющей стране нужно различать активистов, которых финансирует США и, которые получают кровавые рубли «Газпрома».

2. Юзать Лещенко в ключе истории морального авторитета, антикоррупционера и расследователя, который по факту оказался телёнком, который сразу кормится от двух коров. Улыбается в посольстве США, но дружит с охранником Фирташа, ужинает с Григоришиным, имеет счёт в «Сбербанке», живет со сторонницей русского мира, которая работает в Москве.

3. Делать акцент, что в демократической стране все должны быть в равных условиях. И обвиняемые, и прокуроры. Поэтому декларировать доходы надо не только депутатам, министрам, судьям, но и профессиональным антикоррупционерам, которые сделали себе имидж борцов на «борьбе с кем-то в фейсбуке», выступают якобы соратниками подающих надежд профильных органов НАБУ и САП.

4. Говорить, что е-декларирование для ГО необходимая мера, чтобы лучше контролировать чиновников. Для активистов-бесприданников даже выгодно сравнение себя с Константиновским и Демчаком. Уточнить, что эти самые активисты уже имеют опыт баллотирования в парламент и, возможно, со временем станут сменой жирным и жадным бюджетникам. Поэтому это нормальный этап для выращивания новых элит.

Вместо этого получилось, как всегда. Через «Ж». Классика жанра по-украински.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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