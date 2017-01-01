Про емпатію до російських пропагандистів, які загинули під час авіакатастрофи

Сергій Лещенко

«Є у Сергійка больова точка - його баба-ватниця»

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Нашлось наконец-то свободное время прочитать новое интервью Лещенко «Цензору».

Все шло хорошо, пока говорили о врагах и друзьях: по Мартыненко катком прокатился, от дружбы с Григоришиным открестился. Дальше была шпионская изюминка - о слежке СБУ и прослушке, ненадежном WhatsApp) Все это вместе - его зона комфорта.

Но есть у Серёжи болевая точка - его баба-ватница.

Интервьюер спросил: Сергей, почему ваша гёрлфренд говорила об эмпатии и малодушных ушлепках, когда на*бнулся русский военный самолёт с ансамблем песни и пляски, отборными пропагандистами с Первого канала и «Звезды» и доктором Лизой, ворующей чужих детей.

Серёжа сказал, «устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа». А сама девушка стала жертвой неких «информационных технологий, которые содержат в себе язык ненависти». А реальная, нефейсбучная Украина на самом деле эмпатировала катастрофе Ту-154 под Сочи.

На самом деле прогрессивный современный, проевропейский Сергей спалился тут по-крупному. Те же майские праздники показали, что эмпатия-мир-дружба-жвачка с Россией не котируется даже в самых непростых городах - Харькове, Одессе, Херсоне. Активисты забирали георгиевские ленточки, бабок с шарами ХНР культурно отправляли на йух. Новинский может павлином ходить по парламенту - где каждый третий друг и вассал, но прилетать в аэропорт Одессы 2 мая побоялся, кабы не попало по бородатой хлеборезке от правой молодёжи.

Украина на самом деле неоднородна, но прогрессивный англоязычный политик «в подкачанных по-модному джинсах» (прямая портретная цитата из одной статьи УП) Серёжа, не вылезающий из приемных западных посольств - мог бы ориентироваться на лучшую интеллектуальную часть страны. А не на родственников сожительницы, прославляющих русский мир, Путина и увлекательно живущих в лжереспубликах Крыма и Донбасса.

Более того Серёжа, как моральный авторитет, звезда журналистики мог бы рассказывать поклонникам, как искоренить сорняки русского мира и сеять там что-то европейское. Приведу любопытный пример. Долгие годы абитуриентам факультетов журналистики на вступительных экзаменах задают один вопрос: «кто для вас пример в профессии?» Годами там фигурировали четыре фамилии: Мостовая, Рахманин, Портников и Лещенко. Я читаю этот ответ о тупой Украине без надежды на выздоровление, без проблеска интеллекта, эмпатирующей бедам россиян - я понимаю, какой нездоровый ориентир в профессии был у тысяч будущих журналистов/редакторов/пиарщиков.

Украина никогда не выздоровеет, если будет ориентироваться на группу алкашей у АТБ, советующих за распитием n-нной бутылки пива, как победить войну, как вернуть советские заводы. Если продолжит слушать голос желудочного электората, готового ради дармовой гречки пожертвовать чужими детьми и внуками. Когда рассказ маникюрщицы из экспресс-маникюра о том, что «Россия пойдёт вверх после того, как царь родится новый умный и красивый» - будет восприниматься как экспертное аналитическое мнение, а не п*здеж самки, не прочитавший ничего серьёзнее кроме Букваря. И когда старые моральные ориентиры будут кочевать из поколения в поколения.

Когда практически за одну неделю Оппоблок раздаёт по стране сепарастисткие листовки с призывом победить нацизм, популярный Сергей рассказывает, что надо эмпатировать и не быть малодушными ушлепками, а Интерпол сообщает, что Януковича и Клюева уже сняли из розыска - опускаются руки и накатывает легкая депрессия. Но не выходит ничего только у того, кто спал-ел-с*ал и ничего даже не попытался сделать.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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