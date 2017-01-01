  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Думки вголос

    Про емпатію до російських пропагандистів, які загинули під час авіакатастрофи

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка
    Сергій Лещенко
    Сергій Лещенко

    «Є у Сергійка больова точка - його баба-ватниця»

    Мовою оригіналу

    Нашлось наконец-то свободное время прочитать новое интервью Лещенко «Цензору».

    Все шло хорошо, пока говорили о врагах и друзьях: по Мартыненко катком прокатился, от дружбы с Григоришиным открестился. Дальше была шпионская изюминка - о слежке СБУ и прослушке, ненадежном WhatsApp) Все это вместе - его зона комфорта.

    Но есть у Серёжи болевая точка - его баба-ватница.

    Интервьюер спросил: Сергей, почему ваша гёрлфренд говорила об эмпатии и малодушных ушлепках, когда на*бнулся русский военный самолёт с ансамблем песни и пляски, отборными пропагандистами с Первого канала и «Звезды» и доктором Лизой, ворующей чужих детей.

    Серёжа сказал, «устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа». А сама девушка стала жертвой неких «информационных технологий, которые содержат в себе язык ненависти». А реальная, нефейсбучная Украина на самом деле эмпатировала катастрофе Ту-154 под Сочи.

    На самом деле прогрессивный современный, проевропейский Сергей спалился тут по-крупному. Те же майские праздники показали, что эмпатия-мир-дружба-жвачка с Россией не котируется даже в самых непростых городах - Харькове, Одессе, Херсоне. Активисты забирали георгиевские ленточки, бабок с шарами ХНР культурно отправляли на йух. Новинский может павлином ходить по парламенту - где каждый третий друг и вассал, но прилетать в аэропорт Одессы 2 мая побоялся, кабы не попало по бородатой хлеборезке от правой молодёжи.

    Украина на самом деле неоднородна, но прогрессивный англоязычный политик «в подкачанных по-модному джинсах» (прямая портретная цитата из одной статьи УП) Серёжа, не вылезающий из приемных западных посольств - мог бы ориентироваться на лучшую интеллектуальную часть страны. А не на родственников сожительницы, прославляющих русский мир, Путина и увлекательно живущих в лжереспубликах Крыма и Донбасса.

    Более того Серёжа, как моральный авторитет, звезда журналистики мог бы рассказывать поклонникам, как искоренить сорняки русского мира и сеять там что-то европейское. Приведу любопытный пример. Долгие годы абитуриентам факультетов журналистики на вступительных экзаменах задают один вопрос: «кто для вас пример в профессии?» Годами там фигурировали четыре фамилии: Мостовая, Рахманин, Портников и Лещенко. Я читаю этот ответ о тупой Украине без надежды на выздоровление, без проблеска интеллекта, эмпатирующей бедам россиян - я понимаю, какой нездоровый ориентир в профессии был у тысяч будущих журналистов/редакторов/пиарщиков.

    Украина никогда не выздоровеет, если будет ориентироваться на группу алкашей у АТБ, советующих за распитием n-нной бутылки пива, как победить войну, как вернуть советские заводы. Если продолжит слушать голос желудочного электората, готового ради дармовой гречки пожертвовать чужими детьми и внуками. Когда рассказ маникюрщицы из экспресс-маникюра о том, что «Россия пойдёт вверх после того, как царь родится новый умный и красивый» - будет восприниматься как экспертное аналитическое мнение, а не п*здеж самки, не прочитавший ничего серьёзнее кроме Букваря. И когда старые моральные ориентиры будут кочевать из поколения в поколения.

    Когда практически за одну неделю Оппоблок раздаёт по стране сепарастисткие листовки с призывом победить нацизм, популярный Сергей рассказывает, что надо эмпатировать и не быть малодушными ушлепками, а Интерпол сообщает, что Януковича и Клюева уже сняли из розыска - опускаются руки и накатывает легкая депрессия. Но не выходит ничего только у того, кто спал-ел-с*ал и ничего даже не попытался сделать.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Сергій Лещенко СБУ Одеса сепаратизм Вадим Новинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ