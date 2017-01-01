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    Думки вголос

    Про прокуратуру Криму та підозру Сталіну і Берії

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка
    Йосип Сталін
    Йосип Сталін

    Пропоную прокуратурі новий піархід. Домашній арешт Берії і Сталіна прямо в гробу -- із електронним браслетом на надгробку

    Від Прокуратури Криму чекаєш більшого ніж вручення підозр двом покійникам. Куди краще було би розслідувати справу анексії Криму-2013.

    Розказати про 44 кримчан, яких засудили/судять в Росії, однак ніхто не знає особисті історії цих людей. Врешті, чого нема заочного судочинства і підозр віртуальним живим і здоровим курвам, що коронували Константинова/Аксьонова/Чалого. Няш-мяш теж її вчинки, як з гуся вода -- сидить в Госдумє.

    Якийсь дивний вертеп, коли вчора в Бахчисараї і Сімферополі людей затримували за квіти. При чому там були діди, які переживали депортацію на власній шкурі.

    Пропоную прокуратурі новий піархід. Домашній арешт Берії і Сталіна прямо в гробу -- із електронним браслетом на надгробку.

    Суд за допомогою спіритичного сеансу. В якості покарання - нагадити на могилі і розпити пляшку самогону з кільцем ковбаси.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Крим прокуратура історія СРСР
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