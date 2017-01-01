Про прокуратуру Криму та підозру Сталіну і Берії
- Сьогодні, 12:19
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Розсилка
Пропоную прокуратурі новий піархід. Домашній арешт Берії і Сталіна прямо в гробу -- із електронним браслетом на надгробку
Від Прокуратури Криму чекаєш більшого ніж вручення підозр двом покійникам. Куди краще було би розслідувати справу анексії Криму-2013.
Розказати про 44 кримчан, яких засудили/судять в Росії, однак ніхто не знає особисті історії цих людей. Врешті, чого нема заочного судочинства і підозр віртуальним живим і здоровим курвам, що коронували Константинова/Аксьонова/Чалого. Няш-мяш теж її вчинки, як з гуся вода -- сидить в Госдумє.
Якийсь дивний вертеп, коли вчора в Бахчисараї і Сімферополі людей затримували за квіти. При чому там були діди, які переживали депортацію на власній шкурі.
Пропоную прокуратурі новий піархід. Домашній арешт Берії і Сталіна прямо в гробу -- із електронним браслетом на надгробку.
Суд за допомогою спіритичного сеансу. В якості покарання - нагадити на могилі і розпити пляшку самогону з кільцем ковбаси.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої