Про прокуратуру Криму та підозру Сталіну і Берії

Йосип Сталін

Пропоную прокуратурі новий піархід. Домашній арешт Берії і Сталіна прямо в гробу -- із електронним браслетом на надгробку

Від Прокуратури Криму чекаєш більшого ніж вручення підозр двом покійникам. Куди краще було би розслідувати справу анексії Криму-2013.

Розказати про 44 кримчан, яких засудили/судять в Росії, однак ніхто не знає особисті історії цих людей. Врешті, чого нема заочного судочинства і підозр віртуальним живим і здоровим курвам, що коронували Константинова/Аксьонова/Чалого. Няш-мяш теж її вчинки, як з гуся вода -- сидить в Госдумє.

Якийсь дивний вертеп, коли вчора в Бахчисараї і Сімферополі людей затримували за квіти. При чому там були діди, які переживали депортацію на власній шкурі.

Пропоную прокуратурі новий піархід. Домашній арешт Берії і Сталіна прямо в гробу -- із електронним браслетом на надгробку.

Суд за допомогою спіритичного сеансу. В якості покарання - нагадити на могилі і розпити пляшку самогону з кільцем ковбаси.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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