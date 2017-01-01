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    Думки вголос

    Про різницю між Дорном та Медведчуком

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 12:16
    • Розсилка
    Віктор Медведчук
    Віктор Медведчук

    «Щоби вам писалки повідсихали. А плани складали лиш в бюро ритуальних послуг»

    Коли шоумен Дорн перед випуском нового альбому наговорив про дружбу-жуйку з Росією, його закидали відбірною ганьбою тільки так.

    Коли кум Путіна і сірий кардинал Медведчук в інтерв'ю FT розповідає про майбутнє з північним сусідом «Я убежден, мы будем дружественными странами, замечательными соседями. Мы были братскими странами и будем такими в будущем», - малювати фотожаби наче і непристойно. Ну що таке - фотожаба і цілий Медведчук.

    Я не жалію Дорна. Той своїми висловлюваннями зробив гірше тільки собі. Втратить кілька тисяч на квитках в Україні, отримає по морді від якогось патріота-блокувальника концерту - і крапка.

    Медведчук же - це наше локальне всерйоз і надовго. Коли людина відверто плює в криницю, з якої п'є воду, гидує незалежністю і суверенітетом, відверто грає на руку кумасику загребущому, але врешті все у неї складається щонайкраще.

    І спецдозвіл на прямі польоти в Москву є, попри офіційну заборону Державіаслужби.

    І монополію на ринку зрідженого газу захопив.

    І можна легко заплющити очі на десятки тисяч убитих і мільйони переселенців, аби заявити на передовиці топового видання «ну мы будем замечательными дружественными соседями».

    Після ознайомлення з замирювальними ідеями Савченко, Пінчука, Артеменка і тепер Медведчука я думаю лиш одне. Цинічне, але щире: «щоби вам писалки повідсихали. А плани складали лиш в бюро ритуальних послуг».

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Віктор Медведчук сепаратизм
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