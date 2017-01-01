Про військовий стан та заборону «Вконтакте»
- Сьогодні, 10:25
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Російські соцмережі
Давайте визнаємо, що чимало людей не готові до військового стану і хочуть далі жити за подвійними стандартами
Вряди-годи тут закликають ввести військовий стан, бо «у нас АТО не війна».
Уявіть, що в разі реального військового стану не можна не лише знайти раритетну музику вконтакте, а й:
- треба допомогти копати окоп, якщо попросять.
- відключають ЗМІ, культурні установи, центри друку.
- якщо треба поселити військових, надати частину квартплощі.
- комендантська година.
- перевірка документів і сумок.
- заберуть авто.
Давайте визнаємо, що чимало людей не готові до цього і хочуть далі жити за подвійними стандартами.
Бо я сміялась, коли читала про Північну Корею, яка настане без Яндекса. Там люди за тарілку рису працюють і навіть спідницю не по регламенту вдягнути не можуть. Про розстріли уже не кажу.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої
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