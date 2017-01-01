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    Думки вголос

    Про військовий стан та заборону «Вконтакте»

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:25
    • Розсилка
    <span>Російські соцмережі</span>
    Російські соцмережі

    Давайте визнаємо, що чимало людей не готові до військового стану і хочуть далі жити за подвійними стандартами

    Вряди-годи тут закликають ввести військовий стан, бо «у нас АТО не війна».

    Уявіть, що в разі реального військового стану не можна не лише знайти раритетну музику вконтакте, а й:

    • треба допомогти копати окоп, якщо попросять.
    • відключають ЗМІ, культурні установи, центри друку.
    • якщо треба поселити військових, надати частину квартплощі.
    • комендантська година.
    • перевірка документів і сумок.
    • заберуть авто.

    Давайте визнаємо, що чимало людей не готові до цього і хочуть далі жити за подвійними стандартами.

    Бо я сміялась, коли читала про Північну Корею, яка настане без Яндекса. Там люди за тарілку рису працюють і навіть спідницю не по регламенту вдягнути не можуть. Про розстріли уже не кажу.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    АТО ЗМІ війна Вконтакте
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