  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Думки вголос

    Що буде далі з Україною? Або анархія, або підемо під Росію

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    Акція протесту у Києві
    Акція протесту у Києві

    Трішки про розбрід і шатаніє. І чого, куди б не пішов -- одні розчарування

    НАБУ взялось за Насірова. Третяков і Загорій блокують виходи з лікарні.

    ГПУ взялось за спонсора команди Саакашвілі - Нішніадзе за 17 мільйонів гривень. Лещенко: «Це політично вмотивована справа департаменту Кононенка! Я беру на поруки»

    Коломойський і Палиця хочуть Волинь? Засилають ходоків до ОДА. Гунчик комічно відповідає: «Я з Порошенком в гроб ляжу!»

    СБУ і КОРД затримали людей на редуті? Семен та Єгор уже з Києва оголошують нову революцію. По факту зникли в найвідповідальніший момент: збурили народ, підставили рядових учасників і втекли.

    Віце-спікер Сироїд могла б займатися купою справ, як державник і топовий політє*альник. Однак запам'ятовується лиш походеньками в секту «Відродження», заявою, що Майдан стріляла опозиція та тим, що політично регулярно втручається із «Самопоміччю» в справи силовиків. Влітку «Самопоміч» не вилазила із судів по «Торнадо». Сьогодні топить за редути.

    Читайте також

    Блокадники. З одного боку шкода, бо чимало людей поїхали блокувати через власні переконання. Попались на вудочку піарників-шахраїв, поїхали від того, що хочеться щось робити, а як вірно не знає ніхто. Віддуваються через них же. З іншого - кожного блокадника теж треба вивчати з лупою. Бо коли серед рядів «патріотів» є особа, що відсиділа 9 років за умисне вбивство - це не красить блокадників, як безгрішних патріотів.

    Банкова. А що Банкова? За 2,5 місяці блокадних рухів можна було придумати іншу концепцію замість «альтернативи немає», «само розсмокчеться», «не прийшли в урядовий квартал і то добре», «пропетляємо». Від того, що центральна влада жує валянок і не здатна на рішучі дії в якості державників хтось десь сидить на колії, блокує ОДА, організовує майдани, не ходячи рокам в раду - погрожує ту саму раду розпустить. І врешті всі ці люди в підсумку показують, що їм на чхати на інститути держави, які ховають голову в пісок і бажають десь «пропетлять». Що далі? Далі або анархія. Або будці прийде передчасний кінець і підемо під Росію.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас Самопоміч Семен Семенченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ