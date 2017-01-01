Списки полонених, опубліковані дівчатками з Троєщини, - ляпас для СБУ

Дві дівчинки з Троєщини – Віра і Надя вирішили попіаритися. Так попіаритися, що попри поради СБУ утриматися від публікування списків полонених – взяли їх і опублікували.

Окрема вишенька, з яким коментарем Надя їх оприлюднила на фейсбуці. «Люди повинні повертатися з полону живими. Війну час закінчувати». Це сука, як? Армію розпустити по домівках, Захарченку – амністію і чесні-прозорі вибори в Ровеньках, де балотуватимуться якісь заїжджі визволителі? Або пасаж про «владу, яка посилала бранців на смерть…». У нас війна чи відеогра в танчики? Чи дебела тридцяти п'ятирічна баба з дипломом військового університету не знає, що війна – це бої, втрачені території і гроби під прапорами сторін-супротивників. Інваліди, полонені, ПТРС та інші дуже неприглядні речі.

Що я бачу в публікації цих списків, як піарник?

Взяли скандальну тему. Надавили на емоції родичів, сімей військовослужбовців, які перебувають зараз у зоні АТО. Підкреслили, що держава, влада, уповноважені особи нічого не роблять для звільнення бранців. Це було зроблено в перший робочий день після новорічних свят – це фактично робить новину топовою. Читайте також Савченко опублікувала списки полонених українців у «Л/ДНР» Вчора, 13:32

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Савченко пообіцяла оприлюднити отримані у Мінську списки полонених на Донбасі 6 Сiчня, 21:46 Круто під шумок накидали гасел про примирення, йух-войнє, мизамір. Надю легалізують як голуба миру. При чому роблять це нахрапом. Списки опубліковані Надею і її сестрою такий собі ляпас для потужної і високооплачуваної організації СБУ – яка коштує 6,2 мільярди грн в 2017. Скажімо так, Юрій Тандіт не зможе більше імітувати в ефірі якогось 112 вселенську мудрість і обізнаність в стилі джеймса бонда. Ті списки уже рік так точно не сенсація. Просто те, що їх опублікували випадкові люди і їх рідня – ляпас для спецслужб. Бо на монолог про неймовірно складний процес обміну полоненими можна завжди сказати: «а чого роботу з населенням СБУ виконують якісь дівки з Троєщини?». Чи зміниться якось процес обміну полоненими після викладення списків в Інтернет? Ні. Бо остаточний процес звільнення залежить не від списків на паперах, не від Наді, а від конкретних осіб – Путіна (доля наших) і Порошенка(доля ворогів). Чи буде якийсь наслідок для Наді? Підвал СБУ чи хоча б дисциплінарне стягнення. Ні. Депутатський мандат захищає її від будь-яких вчинків і слів, навіть дуже скандальних і відверто спрямованих на підрив ситуації всередині. Тому скоріше – наука на майбутнє придивлятися до тих, кого обираєш депутатом на районі.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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