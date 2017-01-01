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    Думки вголос

    Стіна Саакашвілі від окупованого Донбасу: є одне «але»

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:25
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Хто не зміг подолати агресію і наслідки агресії в Грузії не може тут організовувати тренінги з оборони і подолання післявоєнних проблем

    Виліз ще один кумир нації Михайло Саакашвілі.

    Обіцяє ізолювати Донбас від України міцною стіною і тоді буде поборена і корупція, і економічний ріст попре як на дріжжях.

    Одразу знайшлись тисячі людей, які рукоплещуть обіцянці і увірували, що оця стіна стане панацеєю від економічних проблем України. Але є одне але.

    Оці рекомендації Саакашвілі про рятівну, «справжню» стіну, що відгородить Донбас від України нагадують мені одне.

    Коли людина, нездатна оформити три слова в одне зв'язне речення -- організовує курси по написанню якісних текстів/PR/іміджмейкерству. Коли нехаризматичний пиріжок без навичок флірту організовує курси для баришень із заниженою самоооцінкою на тему «як закадрити спадкоємця британського престолу, не обмежуючи себе в майонезі і не виснажуючи в спортзалі». Або коли особина прочитала газету гороскопів на стелажі в АТБ і вирішила відкрити контору з медіумічних послуг «помогу в бизнесе», «приворожу любимого», «отобью мужа у любовницы».

    Саакашвілі міг давати поради, якби не одне але. Абхазія і Осетія. На кордоні яких почепили колючий дріт -- і по факту законсервували ситуацію без будь-яких шансів на повернення цих територій до складу Грузії в найближчому часі.

    Є також офіційна інформація. Її нетяжко знайти в Інтернеті. За пару тижнів військових дій між Грузією і Росією в 2008 - Грузія втратила 20% території, 250 тисяч населення стали біженцями. Життя за колючим дротом за російські подачки аби населення не бунтувало і не погіршувало ситуацію для Росії на Кавказі -- оце наслідки того, що сталося в 2008 році в Грузії.

    До речі, в 2010 році, коли Саакашвілі ще був президентом Грузії, Росія підписувала із осетинськими маріонетками договори про військові бази, розмістила близько 5 тисяч своіх військових, а із бетонних блоків надшвидкими темпами будували хіба російську базу в Алхагорі.

    Більше того, того днями в Осетії вибирали нового президента. За іронією долі вибирали між двома маріонетками - Тібіловим і Бібіловим. Виграв другий. І цей аватар путінців сказав: «Отношения с Российской Федерацией не могут претерпеть какие-то изменения в худшую сторону. Наоборот мы их будем наращивать. Договор, который мы подписали с Российской Федерацией, конечно, будет исполняться и интеграция в Российскую Федерацию будет идти».

    Мораль: хто не зміг подолати агресію і наслідки агресії в Грузії не може тут організовувати тренінги з оборони і подолання післявоєнних проблем.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас Михайло Саакашвілі ОРДЛО Грузія військові
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