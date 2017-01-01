У 2014 році Ахметов гудів, замість того, щоб вийти на мітинг з шахтарями за єдину Україну

Рінат Ахметов на «Донбас-арені», яку також «націоналізували» бойовики ДНР

Ахметов прорахувався з новими зірками Донбасу

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В конце мая 2014, когда по просторам Донбасса вовсю катались зеленые человечки, вывешивали трехцветные полотенца -- на предприятиях Ахметова гудели. Гудели за «мирный Донбасс».

Ринат Леонидович прошёл жестокую школу «как не только выжить, но и разбогатеть в лихие девяностые». Как владелец многих заводов-пароходов и работодатель тысяч людей - он мог легко с ноги открыть дверь в кабинет любой власти (хоть оранжевых, хоть синих, хоть сердечных, хоть послереволюционных) и диктовать свои условия. Но вот с новыми звёздами Донбасса он просчитался. Невзирая на подкармливание гуманитарным штабом жителей Донбасса, несмотря на договорённости не трогать стадион, отели и шахты -- Ахметов ошибся. И единственное, как может отреагировать сегодня олигарх на отжимание рашистами в пользу Курченко сорока предприятий -- отключить рашистам телефонную связь). Это приблизительно так, когда маньяк ампутирует жертве ногу, а она может разве плюнуть в ответ.

В соцсети сейчас много пишут, что отжатие предприятий стало возможным из-за блокады вечных клоунов Парасюка, Семенченко и их соратников, ряженых в камуфляж. На самом деле, так третьесортных актеров по незнанию выводят в примы-балерины. Блокада - скорее создание удачного фона для отжатия предприятий Плотницким и Захарченко, так чтобы социальная дискуссия «блокаде - да», постоянные неграмотные объяснения представителей правительства «альтернативы нет» - стали спуском для «национализации». Также, это может быть банальным подыгрыванием Курченко за определенный гонорар, поскольку ещё с осени прошлого года карманный олигарх экс-президента охотился за угольком ДТЭК.

Вот в декабре «Экономическая правда» писала о первых притязаниях на антрацит:

«В начале осени 2016 года на обогатительной фабрике «Свердловская» входящей в состав ООО «Свердловантрацит» группы ДТЭК, высадился десант так называемых сотрудников фискальной службы «ЛНР», который насчитал предприятию 300 млн рублей налогового долга. Уже через несколько часов после этого приехали люди, представившиеся покупателями концентрата в счет погашения долга. Они сказали, что от Курченко, загнали на фабрику 51 вагон и потребовали отгрузку».

Автор статьи Дмитрий Рясной подытожил, что это первое нападение на предприятие ДТЭК с начала войны и походу компания Курченко открыла серьезную охоту на активы Ахметова. То есть, дежавю 90-х, умноженное на времена войны)

Второе. Несколько раз прослушала перехват СБУ, где Захарченко сообщает подельнику, что они с министрами недовольны, что Курченко хочет прибыльные шахты, а квази-республикам остаются нерентабельные отели и люксы, где ещё надо тратиться и зарплату работникам платить. Это вселяет небольшой оптимизм. Поскольку, отжать - самое легкое. Оформить и заставить работать, приносить прибыль - вот где задача.

Бывший надсмотрщик за рынками Плотницкий, полукриминальный делец Захарченко и амбициозная марионетка Курченко - могут подмять и поделить. Но сколько времени протянут на плаву отобранные предприятия с такими топ-менеджерами?))

Лучшая демонстрация будущего отжатых предприятий - это судьба УМХ и футбольного клуба «Металлист». О первом никто и не вспомнит, второй расформировали в прошлом году из-за неплатёжеспособности Курченко в качестве владельца. Орки, подставные марионетки могут только разрушать и ламать. Год-другой капиталисты и менеджеры в лице Захарченко и Плотницкого продержатся на плаву. Дальше, конечно, и капитализацию поднимут и инвестиции привлекут и зарплаты поднимут))

Шучу, конечно. О приличных зарплатах Ахметова можно забыть. Мелких сошек уволят сразу. Остальное либо распилят, либо вывезут в Россию, как уже случилось с рядом предприятий Донбасса.

Подытоживая, скажу ещё раз. Ринат Леонидович в своё время хотел отделаться гудками, по итогам отделался тем, что у него отжимают нехилый кусок ДТЭК. Выйди он в своё время на митинг с шахтёрами в поддержку единой Украины в Донецке - слыл бы любимейшим олигархом-патриотов всея страны от Ровенек до Чопа. Но все решают мелкие детали и ключевые поступки.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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