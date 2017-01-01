Війну за дієздатну державу сьогодні виграють 23-річні герої

Капітан Андрій Кизило

Молоденькі капітани, лейтенанти ведуть групи в бойові розвідки, беруть участь в боях, заслуговують повагу у 40 і 50-річних підлеглих - мудрими рішеннями, швидкими реакціями, авторитетом

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Погибший капитан Кизило сказал важную вещь в одном из своих последних интервью. Ключевую. «Наше поколение никогда не видело службы в армии мирной, только боевую. Это и есть основой развития нашей армии».

Двадцатитрехлетние. Ровесники моей младшей сестры, которую будучи ненамного старше, катала в цветастой коляске и развлекала погремушками.

Есть парни в беспечных городах далеко от линия огня, неспособные в таком возрасте самостоятельно приготовить яичницу или постирать носки без помощи матери. А эти завалили головорезов «Грека», «Консула», накостыляли уродам из бандформирования «Сомали». Мудак Гиви, пафосно именуемые в сепарских вконтактиках - «градоустойчивым» вроде, как ранен.

Наши юные парни из той категории, о которых как раз цоевское «две тысячи лет война, война без особых причин/война дело молодых, лекарство против морщин». Двадцатитрехлетние герои, резко сменившие учебник по военной подготовке на тяжелый бой под «Градами» - новое и долгожданное поколение в армии. Поскольку это уже не те петрыки литвины, которые делали выдающуюся карьеру генерала армии за спиной высокопоставленного брата и в престижных тыловых кабинетах. А когда действительно надо было принимать решение на фронте в сложный момент - позорно убегали.

Молоденькие капитаны, лейтенанты ведут группы в боевые разведки, участвуют в боях, заслуживают уважение у 40 и 50-летних подчинённых -- мудрыми решениями, быстрыми реакциями, авторитетом. Стыдливо пожимают плечи и быстро убегают, когда наши чиновники награждают их орденом в залах с позолотой и бахромой.

Каждый раз, когда видишь портрет такого парня с чёрной ленточкой наискосок, что-то обрывается в груди и висит некоторое тяжёлым грузом вины: «почему он?», «за что?», «в мире так много сволочей, которые должны быть на его месте».

Есть некий цинизм, когда подобный парень мочит бандитов, отдаёт последний кусок хлеба и буржуйку -- как сейчас 72 ОМБР одновременно делает в Авдеевке, мы сремся из-за 8 марта, эмиграции «бо нема роботи для молоді» и прочей чуши, которая не стоит и выеденного яйца.

Я не знаю, писали об этом или нет. Но огромное спасибо всем парням, которые учатся в военных институтах, собираются избрать карьеру военного, видя отчетливо все трагедии трехлетней войны на Донбассе. Кто будучи юношей с пушком на лице, принимает присягу на первое сентября и объясняет корреспонденту: «я решил быть военным как дед», «это мой выбор», «я мечтал защищать Родину с детства», «мой дядя прошёл АТО». Их отцам и матерям, принимающих и понимающих выбор сына и опасность момента в будущем, когда ты будешь хоронить его молодым и красивым, а не он тебя, как и положено природой.

Одному Богу известно, как сложится ситуация, но нынешнюю войну, и все последующие - за переворот в головах народонаселения, за жизнеспособное государство выиграют двадцатитрехлетние. Ни бабки-сепаратистки, ни розовощёкие хряки, ни самки человека с пивом на митингах Мураева. Вот эти 23-летние молодые, отважные, которые могли уехать на Запад, но уехали в ад на Восток.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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