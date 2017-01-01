  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Думки вголос

    Війну за дієздатну державу сьогодні виграють 23-річні герої

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 19:42
    • Розсилка
    <span class="irc_pt" dir="ltr">Капітан Андрій Кизило</span>
    Капітан Андрій Кизило

    Молоденькі капітани, лейтенанти ведуть групи в бойові розвідки, беруть участь в боях, заслуговують повагу у 40 і 50-річних підлеглих - мудрими рішеннями, швидкими реакціями, авторитетом

    Мовою оригіналу

    Погибший капитан Кизило сказал важную вещь в одном из своих последних интервью. Ключевую. «Наше поколение никогда не видело службы в армии мирной, только боевую. Это и есть основой развития нашей армии».

    Двадцатитрехлетние. Ровесники моей младшей сестры, которую будучи ненамного старше, катала в цветастой коляске и развлекала погремушками.

    Есть парни в беспечных городах далеко от линия огня, неспособные в таком возрасте самостоятельно приготовить яичницу или постирать носки без помощи матери. А эти завалили головорезов «Грека», «Консула», накостыляли уродам из бандформирования «Сомали». Мудак Гиви, пафосно именуемые в сепарских вконтактиках - «градоустойчивым» вроде, как ранен.

    Наши юные парни из той категории, о которых как раз цоевское «две тысячи лет война, война без особых причин/война дело молодых, лекарство против морщин». Двадцатитрехлетние герои, резко сменившие учебник по военной подготовке на тяжелый бой под «Градами» - новое и долгожданное поколение в армии. Поскольку это уже не те петрыки литвины, которые делали выдающуюся карьеру генерала армии за спиной высокопоставленного брата и в престижных тыловых кабинетах. А когда действительно надо было принимать решение на фронте в сложный момент - позорно убегали.

    Молоденькие капитаны, лейтенанты ведут группы в боевые разведки, участвуют в боях, заслуживают уважение у 40 и 50-летних подчинённых -- мудрыми решениями, быстрыми реакциями, авторитетом. Стыдливо пожимают плечи и быстро убегают, когда наши чиновники награждают их орденом в залах с позолотой и бахромой.

    Читайте також

    Каждый раз, когда видишь портрет такого парня с чёрной ленточкой наискосок, что-то обрывается в груди и висит некоторое тяжёлым грузом вины: «почему он?», «за что?», «в мире так много сволочей, которые должны быть на его месте».

    Есть некий цинизм, когда подобный парень мочит бандитов, отдаёт последний кусок хлеба и буржуйку -- как сейчас 72 ОМБР одновременно делает в Авдеевке, мы сремся из-за 8 марта, эмиграции «бо нема роботи для молоді» и прочей чуши, которая не стоит и выеденного яйца.

    Я не знаю, писали об этом или нет. Но огромное спасибо всем парням, которые учатся в военных институтах, собираются избрать карьеру военного, видя отчетливо все трагедии трехлетней войны на Донбассе. Кто будучи юношей с пушком на лице, принимает присягу на первое сентября и объясняет корреспонденту: «я решил быть военным как дед», «это мой выбор», «я мечтал защищать Родину с детства», «мой дядя прошёл АТО». Их отцам и матерям, принимающих и понимающих выбор сына и опасность момента в будущем, когда ты будешь хоронить его молодым и красивым, а не он тебя, как и положено природой.

    Одному Богу известно, как сложится ситуация, но нынешнюю войну, и все последующие - за переворот в головах народонаселения, за жизнеспособное государство выиграют двадцатитрехлетние. Ни бабки-сепаратистки, ни розовощёкие хряки, ни самки человека с пивом на митингах Мураева. Вот эти 23-летние молодые, отважные, которые могли уехать на Запад, но уехали в ад на Восток.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ