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    Думки вголос

    Замах на Подолі: не в кожного є своя Аміна Окуєва

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка
    <span>Аміна Окуєва</span>
    Аміна Окуєва

    Сподіватися можна тільки на дружин, які і нападника пристрелять, і першу допомогу нададуть. Але не в кожного є своя Аміна Окуєва

    Кожен раз одне і те саме.

    Коли стається якийсь терористичний акт, обов'язково вилізуть із кожної щілини розумники і розкажуть про «боротьбу з російськими яндексами, поки в центрі Києва кляте ФСБ вбиває патріотів».

    А багато серед критиків СБУ бажаючих піти попрацювати в спецслужби і утерти сопливого носа самому Джеймсу Бонду? 

    Не ідеалізую наше СБУ - надто довго воно було зашугане, зацьковане, пронизане чужими агентами. Всі, хто чесно служить там і робить оперативну роботу зараз або ідейні фанатики своєї справи, або тримаються за привілегії такої роботи (звання, вислугу, обіцяну соціалку). Всі інші -- пішли в приватні структури на більші гроші і кращі умови. 

    Перш ніж лаяти всі спецслужби і повчати із витертого дивану в сімейних трусклях, як правильно полювати на кілерів і протидіяти ФСБ - почитайте новини про теракт у Манчестері.

    MI5 або GCHQ також проворонили захист Сполученого Королівства, прогавивши теракт у Манчестері від фанатика Ісламської держави. При чому терорист до злочину готувався майже рік. При чому всі розуміють, що на концерти Адріани Гранде ходять школярі і студенти, і загибель 8-річних дітей не зупинить британські авіаудари по Сирії. При чому поліція учора відпустила трьох підозрюваних на волю. При чому, що тяжко в юному травокурі і працівникові пекарні, як Салман Абеді, побачити справжнього злочинця.

    Напад на Окуєву та Осмаєва на Подолі ставить кілька питань перед кожним, кому не начхати: виживе його країна чи ні.

    1. Не все те, до називається кореспондентом Le Monde і виманює вас на інтерв'ю є репортером. Є великий негатив, що під представника ЗМІ легко маскувалися і тітушки на виборах/в судах, і бойовики/пропагандисти на Сході, і тепер уже просто кілери.

    2. Хто такий цей Дакар насправді, який отримав паспорт громадянина України в лютому 2016 і, за словами Геращенка, вільно катався в РФ і Білорусь - наших мутних і специфічних сусідів. Яка блядь в паспортному столі, міграційній службі видає новенькі паспорти підозрілим туристам? Скільки ще таких Дакарів шастає по Україні?

    3. І ключове. Два тижні тому вкотре піднімалось питання на рівні ВР про візовий режим із Росією. Прихильники тиснули на те, що візи дозволять фільтрувати покатушки гостей із Мордору сюди і по зворотньому білету. На це почалися скиглення і плачі Ярославни не лише в Опоблоці, а й БПП про 2,5 мільйони українських громадян, які працюють в Росіі. А один дуже язикий депутат в ефірі ще й ляпнув мені в ефірі, «що я теж, можливо, працювать в Росію, коли буду безробітна») Пора роботу робить, а не пальцями в носі копирсатись, ностальгуючи за браттями.

    Не зроблять висновки усі: кожен свого, сподіватися можна тільки на дружин, які і нападника пристрелять, і першу допомогу нададуть. Але не в кожного своя Аміна Окуєва.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    теракт ЗМІ Київ ФСБ паспорт
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