Геополітична математика Євробачення

Помітила одну цікаву річ...

У Євробаченні беруть участь понад 40 країн, але головними суперниками України на конкурсі є лише дві: Сербія та Росія. Двічі Украіна перемагала, двічі займала друга місце, і щоразу за перемогу доводилося боротися з представником Росії або Сербії. Руслана vs Йоксимович, реванш Вєрка Сердючка vs Шеріфович, Ані Лорак vs Білан, і звичайно Джамала vs Лазарєв. Доля? :)

Думаю, пояснення досить просте. Країни пост-югославського, як і пост-радянського простору загалом підтримують «своїх». І якщо якась з країн має серйозну заявку на перемогу, їй гарантовані найвищі бали від колишніх союзних республік. У «старій» Європі чи Центрально-Східній такого немає...Хоча Північна Європа теж часто голосує в унісон.

Цього року жодного більш-менш потужного виступу ні від Балкан, ні від пострадянського простору не буде. Перемога Італії, яка отримала статус фаворита одразу,як її пісня з'явилася у мережі, видається неминучою. І хоча Євробачення вміє дивувати, думаю, цього року все буде доволі передбачувано (як з перемогою Норвегії, чи Німеччини :)

Мій особистий фаворит - Франція (але вживу її виступ не надто «заряджає». Брак досвіду дається взнаки :( Honorable mentions: Польща, Естонія, Хорватія

