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    Думки вголос

    Геополітична математика Євробачення

    • Дарія Гайдай

      Аналітик, Інститут світової політики

    • Сьогодні, 07:42
    • Розсилка

    Помітила одну цікаву річ...

    У Євробаченні беруть участь понад 40 країн, але головними суперниками України на конкурсі є лише дві: Сербія та Росія. Двічі Украіна перемагала, двічі займала друга місце, і щоразу за перемогу доводилося боротися з представником Росії або Сербії. Руслана vs Йоксимович, реванш Вєрка Сердючка vs Шеріфович, Ані Лорак vs Білан, і звичайно Джамала vs Лазарєв. Доля? :)

    Думаю, пояснення досить просте. Країни пост-югославського, як і пост-радянського простору загалом підтримують «своїх». І якщо якась з країн має серйозну заявку на перемогу, їй гарантовані найвищі бали від колишніх союзних республік. У «старій» Європі чи Центрально-Східній такого немає...Хоча Північна Європа теж часто голосує в унісон.

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    Цього року жодного більш-менш потужного виступу ні від Балкан, ні від пострадянського простору не буде. Перемога Італії, яка отримала статус фаворита одразу,як її пісня з'явилася у мережі, видається неминучою. І хоча Євробачення вміє дивувати, думаю, цього року все буде доволі передбачувано (як з перемогою Норвегії, чи Німеччини :)

    Мій особистий фаворит - Франція (але вживу її виступ не надто «заряджає». Брак досвіду дається взнаки :( Honorable mentions: Польща, Естонія, Хорватія

    Джерело: блог Дар'ї Гайдай

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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