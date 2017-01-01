Зворушливий португалець Собрал став новим фаворитом «Євробачення»

Дарія Гайдай Аналітик, Інститут світової політики

Дарія Гайдай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сальвадор Собрал

А фаворит букмекерів змінився...

Плюс Євробачення, що його не можна вирахувати. Немає якоїсь чіткої формули, що забезпечить перемогу, завжди є елемент несподіванки.

Понад десять років росіяни з року в рік докладали зусиль, щоб виставити переможця: наймали найкращих авторів та композиторів, робили найдорожчі номери, вивчали, які пісні подобаються аудиторії конкурсу...але за всі ці роки лише один раз Москва приймала Євробачення.

«Правильна» пісня забезпечить місце у десятці, однак перемога дістанеться тому, хто буде «на одній хвилі» з глядачем саме у ніч гранд-фінал.

Кілька місяців італієць залишався фаворитом на перемогу. Сьогодні ж у прогнозах букмекерів лідирує зовсім скромний, трохи дивний і надзвичайно зворушливий виступ португальця. До речі, аналогічна ситуація була минулого року, коли Джамала напередодні фіналу випередила фаворита Лазарєва.

Впритул до перемоги також наблизився представник Болгарії. Аудиторія Євробачення суттєво помолодшала, і хлопець-підліток з хорошою англійською легко вирвався у лідери. Про зміну аудиторії свідчить і той факт, що у першій п'ятірці лише одна пісня (Швеція), яку можна віднести до категорії «класичних, беззмістовних» для Євробачення.

Україні, як я і передбачала у ніч нацвідбору, пророкують 25-те місце. Завдяки нашій діаспорі, якій не шкода грошей на смс, можливо піднімемося на кілька сходинок...але це повторення 2015 року. Україна всупереч всім правилам логіки доводить, що двічі в одну і ту ж річки таки можна зайти особливо, якщо повторювати, що ти цього не зробиш. Шкода, бо Melovin легко перетягнув би голоси дівчат-підлітків у болгарина (дякуємо Джамалі за «конструктивне» судійство).

P.S. але думаю, що переможе таки новий Адріано Челентано. 100 млн переглядів на ютубі так просто не з'являються.

В Україні часто говорять, що це лише пострадянські країни переймаються Євробаченням. Учора дізналася, що найпалкішими фанатами конкурсу є шведи. Як мені повідомили, «Євробачення - це частина нашої ідентичності».

Джерело: блог Дар'ї Гайдай

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