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    Думки вголос

    Зворушливий португалець Собрал став новим фаворитом «Євробачення»

    • Дарія Гайдай

      Аналітик, Інститут світової політики

    • Сьогодні, 13:22
    • Розсилка
    <span>Сальвадор Собрал</span>
    Сальвадор Собрал

    А фаворит букмекерів змінився...

    Плюс Євробачення, що його не можна вирахувати. Немає якоїсь чіткої формули, що забезпечить перемогу, завжди є елемент несподіванки.

    Понад десять років росіяни з року в рік докладали зусиль, щоб виставити переможця: наймали найкращих авторів та композиторів, робили найдорожчі номери, вивчали, які пісні подобаються аудиторії конкурсу...але за всі ці роки лише один раз Москва приймала Євробачення.

    «Правильна» пісня забезпечить місце у десятці, однак перемога дістанеться тому, хто буде «на одній хвилі» з глядачем саме у ніч гранд-фінал.

    Кілька місяців італієць залишався фаворитом на перемогу. Сьогодні ж у прогнозах букмекерів лідирує зовсім скромний, трохи дивний і надзвичайно зворушливий виступ португальця. До речі, аналогічна ситуація була минулого року, коли Джамала напередодні фіналу випередила фаворита Лазарєва. 

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    Впритул до перемоги також наблизився представник Болгарії. Аудиторія Євробачення суттєво помолодшала, і хлопець-підліток з хорошою англійською легко вирвався у лідери. Про зміну аудиторії свідчить і той факт, що у першій п'ятірці лише одна пісня (Швеція), яку можна віднести до категорії «класичних, беззмістовних» для Євробачення.

    Україні, як я і передбачала у ніч нацвідбору, пророкують 25-те місце. Завдяки нашій діаспорі, якій не шкода грошей на смс, можливо піднімемося на кілька сходинок...але це повторення 2015 року. Україна всупереч всім правилам логіки доводить, що двічі в одну і ту ж річки таки можна зайти особливо, якщо повторювати, що ти цього не зробиш. Шкода, бо Melovin легко перетягнув би голоси дівчат-підлітків у болгарина (дякуємо Джамалі за «конструктивне» судійство).

    P.S. але думаю, що переможе таки новий Адріано Челентано. 100 млн переглядів на ютубі так просто не з'являються.

    В Україні часто говорять, що це лише пострадянські країни переймаються Євробаченням. Учора дізналася, що найпалкішими фанатами конкурсу є шведи. Як мені повідомили, «Євробачення - це частина нашої ідентичності». 

    Джерело: блог Дар'ї Гайдай

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Джамала Євробачення
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