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    Думки вголос

    Виват, «зеленая» Россия!

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Сьогодні, 22:28
    • Розсилка
    <span>Олексій Навальний після нападу</span>
    Олексій Навальний після нападу

    Зеленкой полит был Навальный – И глаз едва не потерял

    Мовою оригіналу

    Виват, «зеленая» Россия!

    Поздравить Родину рискую. 
    Ликуй, отец, резвись, юнец, – 
    Мы революцию цветную 
    Заполучили наконец. 
    Дурак услужливый, провластный

    Раскрасил наши времена. 
    Она была когда-то красной – 
    Теперь зеленая она.

    Поэт, абсурдом вдохновленный, 
    Приняв амброзии на грудь, 
    О революции зеленой 
    Ужо споет когда-нибудь! 
    В эпохе нашей аномальной 
    Найдет он годный матерьял: 
    Зеленкой полит был Навальный – 
    И глаз едва не потерял. 
    Двух исполнителей назвали 
    По именам и адресам. 
    Поскольку власть в полуразвале, 
    Он разбираться должен сам. 
    Но за какой-то гранью тонкой 
    Зло разгулялось, как на грех, 
    И поливать врага зеленкой – 
    Примета года. Можно всех.

    Она, зеленка, – символ прямо, 
    Эпохи нашей главный цвет: 
    Во-первых, это цвет ислама, 
    Хотя буквальной связи нет; 
    Цвет первой зелени весенней 
    (Взгляни в окно! – дождался ты), 
    И цвет великих потрясений, 
    И оборзевшей школоты, 
    Но также цвет тоски зеленой, 
    Всеобщей, честно оценю, – 
    И всей стабильности хваленой, 
    Успешно сгнившей на корню; 
    Виват, зеленая Россия! 
    Ты снова радуешь меня – 
    Ведь это цвет еще и змия! 
    Он вместо красного коня.

    Я так и слышу ваше слово, 
    Оно уныло, как гастрит, – 
    Мол, не смешно! 
    Да что ж смешного? 
    Один Навальный все острит. 
    Но глупо киснуть, как на тризне. 
    Тоска – не тема для стиха. 
    Пусть зеленеет древо жизни, 
    Хотя теория суха.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія путінський режим Олексій Навальний
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