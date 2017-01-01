Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

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Олексій Навальний після нападу

Зеленкой полит был Навальный – И глаз едва не потерял

Мовою оригіналу

Виват, «зеленая» Россия!

Поздравить Родину рискую.

Ликуй, отец, резвись, юнец, –

Мы революцию цветную

Заполучили наконец.

Дурак услужливый, провластный

Раскрасил наши времена.

Она была когда-то красной –

Теперь зеленая она.

Поэт, абсурдом вдохновленный,

Приняв амброзии на грудь,

О революции зеленой

Ужо споет когда-нибудь!

В эпохе нашей аномальной

Найдет он годный матерьял:

Зеленкой полит был Навальный –

И глаз едва не потерял.

Двух исполнителей назвали

По именам и адресам.

Поскольку власть в полуразвале,

Он разбираться должен сам.

Но за какой-то гранью тонкой

Зло разгулялось, как на грех,

И поливать врага зеленкой –

Примета года. Можно всех.

Она, зеленка, – символ прямо,

Эпохи нашей главный цвет:

Во-первых, это цвет ислама,

Хотя буквальной связи нет;

Цвет первой зелени весенней

(Взгляни в окно! – дождался ты),

И цвет великих потрясений,

И оборзевшей школоты,

Но также цвет тоски зеленой,

Всеобщей, честно оценю, –

И всей стабильности хваленой,

Успешно сгнившей на корню;

Виват, зеленая Россия!

Ты снова радуешь меня –

Ведь это цвет еще и змия!

Он вместо красного коня.

Я так и слышу ваше слово,

Оно уныло, как гастрит, –

Мол, не смешно!

Да что ж смешного?

Один Навальный все острит.

Но глупо киснуть, как на тризне.

Тоска – не тема для стиха.

Пусть зеленеет древо жизни,

Хотя теория суха.

Джерело: Эхо Москвы

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